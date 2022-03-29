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全球22億人無法擁有乾淨水　幼兒園百名兒童響應水資源行動

▲吳甦樂幼兒園師生響應水資源行動。（圖／展望會提供，下同）

吳甦樂幼兒園師生響應水資源行動。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據聯合國兒童基金會指出，全球仍有超過22億人，相當於每3人中就有1人無法擁有乾淨水。世界展望會長期在弱勢社區推行水資源暨衛生工作（WASH），2020年幫助了340萬人享有乾淨水源，同時倡導孩子建立勤洗手等良好個人衛生習慣，降低水媒疾病。展望會和100名吳甦樂幼兒園小朋友們一起透過繪本故事，讓孩子們了解水資源的重要性！

▲吳甦樂幼兒園師生響應水資源行動。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會同仁分享水公主繪本故事。

台灣世界展望會同仁來到吳甦樂幼兒園分享「水公主」繪本故事：琪琪公主沒有辦法讓水離她近一些，也沒有辦法讓水變乾淨。琪琪每天都要走很遠很遠的路，和媽媽一起頭頂空桶子取水，有的人從更遠的地方來，太陽下山時才能回到家。桶子裡裝滿泥褐色的液體，肩膀好酸，腳也好痛，終於走到家了。每一口水都為琪琪帶來活力，媽媽把最後一杯水留給她，明天又要踏上取水的旅程。琪琪問：「為什麼水在那麼遠的地方？為什麼水那麼不乾淨？我們的水在哪裡？」媽媽說：「睡吧！總有一天你會找到方法，總有一天。」

▲吳甦樂幼兒園師生響應水資源行動。（圖／展望會提供，下同）

▲▼小朋友畫出關緊水龍頭，愛惜水資源畫作。

現場約100名幼兒園小朋友們認真聽著繪本故事，老師問到：「水打開一直流可以嗎？」小朋友說：「不可以，洗澡會沒有水。」「沒有乾淨的水，會拉肚子。」可愛的童言童語表達自己的想法。老師帶著小朋友們一起將珍惜水資源的方式畫出來，看著小朋友們充滿想像力的童趣塗鴉，真的非常可愛！園長媽咪戴素媛老師表示：「去年因為疫情很多活動都暫停，時間允許很樂意配合公益活動，期待透過學習，讓小朋友認識水資源的重要性。」

▲吳甦樂幼兒園師生響應水資源行動。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示：「全世界每天仍有超過700名5歲以下兒童，染患受到髒水導致的腹瀉等疾病，不幸半途夭折。展望會不忍孩子為了取得生存最基本所需要的水，日子就在一天天的取水路上度過，無法上學。邀請社會大眾一起響應『#WASH for every child手護兒童 洗樂上學』水資源行動，幫助剛果、馬利、莫三比克、尼日、史瓦帝尼、柬埔寨、印尼、緬甸、瓜地馬拉等地的弱勢社區孩子，透過水資源暨衛生工作讓孩子健康成長、開心上學，擺脫不乾淨水帶來的夭折危機，有機會擁有豐盛的生命！」

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