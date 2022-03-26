讓幼兒學習更多樣有趣　教部輔導計畫「以家規劃課程與環境」

▲國教署輔導幼兒園串連2至6歲幼兒園學習經驗，圖為基隆市長樂國小附幼將教室外觀察帶回教室進行延伸學習。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為提升教保機構的服務品質，教育部從2005年起推動「幼兒園輔導計畫」，近年因應2歲幼兒托育需求增加，幼兒園透過申請輔導計畫進行課程討論、教學觀察、案例分析與實作，幫助教保服務人員更加瞭解2歲幼兒在發展與學習上的特點並規劃合宜的課程，也輔導幼兒園串連2至6歲幼兒園學習經驗，讓2歲班的學習不單僅有生活自理部分，也發展出多樣化的課程活動。

教育部國教署從2005年起推動「幼兒園輔導計畫」，透過專家學者入園輔導機制活化幼兒園課程並協助教保服務人員提升專業知能，長期擔任國教署輔導人員的台北市立大學幼兒教育學系教授林佩蓉指出，2歲幼兒的學習需著重在感官經驗、操作經驗的提供，並採小團體或個別方式進行。

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▲北市南港幼兒園以｢家｣的概念來規劃環境與設計課程，圖為積木區的學習經驗。（圖／教育部提供）

國教署舉例，110學年度參與輔導計畫的台北市南港幼兒園，考量2歲幼兒多半為第一次上學，因此以｢家｣的概念來規劃環境與設計課程，讓小小孩在與家裡環境相似的素材中主動參與學習，同時為培養孩子的素養與能力，提供｢同概念不同活動｣引發幼兒的興趣與好奇，讓幼兒透過不同操作經驗，反復探索並習得能力。

▲基隆市長樂國小附幼應用五感體驗來引導幼兒學習。（圖／教育部提供）

此外，基隆市長樂國小附幼已接受3年專家入園輔導，並以2歲班的課程案例獲得「2021年全國學校經營與教學創新KDP國際認證」特優獎，國教署表示，覺察到2歲幼兒的注意力較為短暫的特性，因此提供孩子大量戶外探索的機會，以聽、看、聞、摸等感官體驗做為課程主軸，並配合各學習區域的操作經驗來引導孩子深入學習。

國教署表示，上述輔導計畫，每年有數百家幼兒園提出申請，成功協助教保服務人員專業成長、協助幼兒園課程轉型並發展特色；針對輔導人員，也定期提供培訓機制來幫助輔導人員掌握現場脈動與教育新知，支持教保服務機構提升品質，和教育現場共同為幼兒教育努力。