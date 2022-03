護理師「失控虐打女兒」逼問：她是誰！　網肉搜真相更可惡

▲精神科護理師虐打女兒。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國紐約一名精神科護理師在家中虐待自己的小孩,撕扯女童的頭髮還大力巴頭,之後才被拿手機錄影的男人阻止,畫面全被錄下。據了解,該護理師的前夫和一名非裔女性外遇,她因此把氣發洩在小孩身上,還不斷拿著自己孩子和小三女兒的合照逼問,「這是誰」?更誇張的是,因為她有靠山,只被以判輕罪起訴無須坐牢。

該事件在美國知名網路論壇Reddit上發酵,影片中一名女性坐在椅子上緊緊揪住女童的一撮頭髮,抓著她前後扯動,還把她拉到跌坐在地上,不斷扯著嗓子逼問「她是誰?她到底他X的是誰?」

女童的聲音透露出極大的恐懼,不斷喃喃著想要解釋,卻又被女子拉來扯去。女子甚至用大掌巴女童的後腦勺,再從臉部打下去,把女童打在地上。

拿著手機錄影的男性疑似在蒐證,之後他立刻站起來推倒該名女子,把她壓制在地上,不斷要女童趕快去抱緊,「打911,打911。」

發生時間

據了解該起事件應該發生在幾個月前,網友說法律訴訟已經拖了至少一個月。

家暴女的身分

該影片立刻吸引廣大網友關注並發動肉搜,女子是名為加碧瑞兒(Gabrielle Xlander)的精神科護理師,工作地點在紐約的賓漢頓(Binghamton),但她不是當地人。

▲無辜的小孩因為沒有還手之力,被加碧瑞兒拿來出氣。(圖/翻攝推特)

為何動粗?

加碧瑞兒的前夫和一名黑人女性外遇,約會期間他們的女兒和小三的女兒一起用手機拍了一張合照,之後被加碧瑞兒發現,她便氣得像是在嚴刑逼供一般,用虐待自己女兒的方式來發洩和逼問情況,而且似乎還有種族歧視摻雜在事件當中。

可惡的家暴被輕輕放下

由於官司不斷被拖延,網友除了針對加碧瑞兒發動肉搜,也一併調查相關文件,結果似乎加碧瑞兒的父親是一名人脈不錯的執業律師,事後他打電話給「位高權重的人」疏通,讓加碧瑞兒僅被以不痛不癢的輕罪起訴,甚至不用坐牢。

目前僅知加碧瑞兒並非賓漢頓人,但沒有人知道她目前的下落,也不清楚她是否因此被開除。

▼畫面恐引起不適,請斟酌觀看。

Share share share please, she only got a misdemeanor. #Binghamton psychiatric Center “nurse” GABRIELLE XLANDER #gabriellexlander #xlander Fred Xlander’s daughter is a CHILD ABUSER pic.twitter.com/vF0Y2YLBcn