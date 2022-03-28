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護理師「失控虐打女兒」逼問：她是誰！　網肉搜真相更可惡

▲▼精神科護理師虐打女兒。（圖／翻攝推特）

▲精神科護理師虐打女兒。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約一名精神科護理師在家中虐待自己的小孩，撕扯女童的頭髮還大力巴頭，之後才被拿手機錄影的男人阻止，畫面全被錄下。據了解，該護理師的前夫和一名非裔女性外遇，她因此把氣發洩在小孩身上，還不斷拿著自己孩子和小三女兒的合照逼問，「這是誰」？更誇張的是，因為她有靠山，只被以判輕罪起訴無須坐牢。

該事件在美國知名網路論壇Reddit上發酵，影片中一名女性坐在椅子上緊緊揪住女童的一撮頭髮，抓著她前後扯動，還把她拉到跌坐在地上，不斷扯著嗓子逼問「她是誰？她到底他X的是誰？」

女童的聲音透露出極大的恐懼，不斷喃喃著想要解釋，卻又被女子拉來扯去。女子甚至用大掌巴女童的後腦勺，再從臉部打下去，把女童打在地上。

拿著手機錄影的男性疑似在蒐證，之後他立刻站起來推倒該名女子，把她壓制在地上，不斷要女童趕快去抱緊，「打911，打911。」

發生時間

據了解該起事件應該發生在幾個月前，網友說法律訴訟已經拖了至少一個月。

家暴女的身分

該影片立刻吸引廣大網友關注並發動肉搜，女子是名為加碧瑞兒（Gabrielle Xlander）的精神科護理師，工作地點在紐約的賓漢頓（Binghamton），但她不是當地人。

▲▼精神科護理師虐打女兒。（圖／翻攝推特）

▲無辜的小孩因為沒有還手之力，被加碧瑞兒拿來出氣。（圖／翻攝推特）

為何動粗？

加碧瑞兒的前夫和一名黑人女性外遇，約會期間他們的女兒和小三的女兒一起用手機拍了一張合照，之後被加碧瑞兒發現，她便氣得像是在嚴刑逼供一般，用虐待自己女兒的方式來發洩和逼問情況，而且似乎還有種族歧視摻雜在事件當中。

可惡的家暴被輕輕放下

由於官司不斷被拖延，網友除了針對加碧瑞兒發動肉搜，也一併調查相關文件，結果似乎加碧瑞兒的父親是一名人脈不錯的執業律師，事後他打電話給「位高權重的人」疏通，讓加碧瑞兒僅被以不痛不癢的輕罪起訴，甚至不用坐牢。

目前僅知加碧瑞兒並非賓漢頓人，但沒有人知道她目前的下落，也不清楚她是否因此被開除。

▼畫面恐引起不適，請斟酌觀看。

►穿上它，一秒變身小韓星！

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