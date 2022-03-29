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林楚茵控抖音打認知戰「下秒帳號曝」　他1點反酸身體很誠實

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委林楚茵昨日（28日）在臉書PO文指控抖音、小紅書等平台可能參雜「認知作戰」，沒想到隨後就有網友發現她疑似有抖音帳號。台北市議員侯漢廷認為，台灣當前通用的是「國際通用版TikTok」，不是中國版抖音，「如果民進黨使用TikTok，竟然看到許多大陸資訊，只能說，果然是嘴上說不要身體很誠實。」

▲▼立委林楚茵院會總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲林楚茵認為抖音、小紅書等平台隨時可能參雜認知作戰。（資料照／記者李毓康攝）

林楚茵2020年4月曾在立法院質疑影音平台愛奇藝是未經許可的中資事業，隨後卻被發現，她在臉書上傳的立法院自拍照中，筆電的畫面竟然停留在愛奇藝頁面，反遭藍營支持者揶揄「嘴巴說不要，身體很誠實」。當時她澄清，不是在追劇，而是在關切該平台的播放內容。

林楚茵昨日（28日）在外交及國防委員會上質詢國安局長陳明通時，將矛頭指向抖音、小紅書及西瓜視頻等中國社群媒體，指控中方透過生活化的方式進行認知作戰，早已滲透到台灣的年輕人，甚至是小學生。她當日下午又在臉書PO文重提此事，直指中國滲透模式從軍事趨向生活化，「入島、入戶、入心，現在直接入個人」，年輕人上網隨時可能遭到滲透。

▲▼林楚茵點名「抖音、小紅書」滲透台灣　網開App驚見熟悉面孔。（圖／翻攝抖音）

▲網友挖出與林楚茵同名的抖音帳號。（圖／翻攝自抖音）

沒想到消息傳開後，有網友在PTT發文表示，在抖音平台發現名為「林楚茵」的帳號，自介提及是新聞主播、節目主持人，雖然不知道是不是本人經營，但上傳的26部影片都是生活影片，她的孩子、老公（民進黨台北市議員梁文傑）及民進黨台北市議員許淑華都曾出現在影片中。

民進黨立委林楚茵批抖音認知作戰，台北市議員侯漢廷PO文反酸。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵、猴漢廷）

▲林楚茵臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

台北市議員侯漢廷28日在臉書PO文反酸，「民進黨大概搞錯了」，因為台灣使用的是國際通用版TikTok，與中國版抖音不同，使用者其實看不到中國版的內容，對岸使用者也鮮少註冊國際版，況且抖音是靠演算法推播影片，每個人收到的推薦可能都不一樣，「如果民進黨使用TikTok，竟然看到許多大陸資訊，只能說，果然是嘴上說不要身體很誠實。」

侯漢廷接著說，抖音和小紅書之所以流行是因為好用、貼近消費者需求，隨便找一些商業分析來看就能知道其中的厲害之處，「民進黨要反，只能證明你們是老古板」，但他倒是樂見民進黨禁止國際通用版TikTok和小紅書，「再禁個淘寶，再禁陸劇，最後只會被人民當成神經病，然後趕下台。」

▼侯漢廷臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

民進黨立委林楚茵批抖音認知作戰，台北市議員侯漢廷PO文反酸。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵、猴漢廷）

民進黨立委要禁抖音？ 是不是因為自己粉絲不夠多而惱羞成怒？ 民進黨立委林楚茵質詢針對抖音及小紅書滲透台灣，要政府處理，國安局長說是個嚴肅問題。 首先，質詢的林楚茵委員本人就在「使用」抖音，2018年7月至今，粉絲僅80多人。到底是自首自...

侯漢廷發佈於 2022年3月28日 星期一

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