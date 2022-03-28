正統鹿耳門聖母廟花火主題公布　福虎迎春萬象新！

▲正統鹿耳門聖母廟，28日公布「聖母德佑風華展、福虎迎春萬象新」煙火主題，將打造一場璀燦炫麗的音樂煙火饗宴。（圖：陳泰瑋、顏伯勳提供，下同）

記者林悅／台南報導

2021年正統鹿耳門聖母廟因為疫情的關係，30餘年來第1次取消施放煙火，2022年疫情仍然攪局，正統鹿耳門聖母廟取消迓春牛遊行、搶春牛的活動，但「煙火」秀經提報防疫計畫後，延期至4月3舉辦，28日公布「聖母德佑風華展、福虎迎春萬象新」煙火主題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正統鹿耳門聖母廟王增榮主委表示，2021年對正統鹿耳門聖母廟來說是很重要的一年，土城香一甲子，也是第3次重建安座40周年，所以2022年的煙火會結合這些主題，加上虎年的特色、聖母廟的牌樓、廟景，去做全新的設計，保證精彩好看、讓大家耳目一新！

正統鹿耳門聖母廟的「高空花火」一向委託國際級的煙火團隊來為聖母廟量身訂做，正統鹿耳門聖母廟的廟景具有獨特性，高低起伏的廟殿建築、全世界最大的牌樓，都是本次設計的重點。上次2020年施放時牌樓尚未落成，所以2022年會將煙火搭配牌樓做出新的風格，環廟煙火的部分，占地十多甲的廟殿要環繞確實具有很高的難度，也特別提前在廟殿週邊、廟體建築上架設鷹架，在啟炮階段施放環繞式的巨型花火，讓廟景成為煙火的一部分。

今年的花火施放將以「聖母德佑風華展、福虎迎春萬象新」為主題，依照廟宇建築、文化特色，搭配現代電腦施放技術，兼具創意與藝術性，打造一場璀燦炫麗的音樂煙火饗宴。

花火一共分三大段落：「啟炮迎賓‧福虎昇豐」、「媽祖庇蔭‧愛老虎油」、「龍驣虎耀‧運勢騰飛」。比照國慶煙火等級，每段施放內容各具特色：「啟炮儀式」是所有煙火愛好者最期待的段落，今年以「福虎昇豐」為主題，在五王殿上燃起「福」字，期許媽祖神威庇佑，揮去災難疫情，讓「福」降人間，並發射2022的字樣，以「昇」龍活「虎」「豐」足「錦冠花束」、「金樹銀花」噴泉，帶來「福虎昇豐」的意象。從牌樓週邊沿伸到整個聖母廟殿的「環狀煙火設計」，會將廟殿、牌樓、廣場的人群包覆，讓賓客有身處火樹銀花間、身歷其境的臨場感！

第一段「高空煙火」，以「愛老虎油(LOVE)」的笑臉愛心造型煙火喜迎遠方來賓，以「垂柳錦冠」金黃燦爛光芒顯現媽祖德佑庇蔭、呼應辛丑土城一甲子的作醮，「蝶飛鳳舞、金波瀑布」象徵一飛衝天、綿延不絕、福氣滿溢。

第二段「高空煙火」，先以銀尾雷鳴火箭和竄升的旋龍蜂炮象徵「龍驣虎耀、運勢騰飛」再加上獨特的高空吊車技術，進行「時來運轉、福虎臨門」的表演，象徵時來運轉否極泰來，最後，以銀色的銀冠瀑布為主軸，象徵今年雨順風調，風生水起，再以土城香一甲子、安座40週年為主題，大量施放高飛的平安燈祈福煙火，為國家、大眾祈福，期許信眾得鹿耳門媽福庇、台灣揮別疫情陰霾，在這新的一年萬事亨通。

聖母廟指出，這是一場結合音樂與藝術，璀璨絢麗、精彩可期的花火饗宴，充滿著熱情、希望和願景，高空煙火三段，總長將近40分鐘，加上地面12門蜂炮，全長超過兩小時。正統鹿耳門聖母廟在「天上聖母鹿耳門媽」、「五府千歲」、「西天佛祖」與眾神佛庇蔭下，期許煙火炸去瘴癘、蜂炮消災解厄，為大家加油，為台灣加油。鹿耳門新春嘉年華會~煙火鬧元宵，歡迎大家來此一同分享喜悅和希望。並祈願聖母恩澤庇祐。