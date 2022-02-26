正統鹿耳門聖母廟「恭化春牛」儀典　 人人來「鞭高升」、「春牛灰御守」

▲2022年正統鹿耳門聖母廟舉辦「恭化春牛回天庭」活動，由台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、立委陳亭妃、聖母廟主委王增榮率廟方委員等人進行相關科儀。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年正統鹿耳門聖母廟，26日傍晚舉辦「恭化春牛回天庭」活動，由台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、立委陳亭妃、民政局長姜淋煌、文化局長葉澤山、新聞處長蘇恩恩、市議員李中岑、聖母廟主委王增榮率廟方委員等人進行相關科儀，希望能以嚴謹的科儀來為「春牛神回返天庭」報告，劃下最完美的句點。

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因疫情首度停辦延續40餘年的「搶春牛」活動，取消施放知名的「新春花火」，信眾深感惋惜，2022年「搶春牛」與「新春花火」辦理與否？受到萬眾矚目。



有鑑於疫情未趨緩，原定於元宵前夕的春牛系列活動，由王增榮主任委員帶領委員會團隊請示「天上聖母鹿耳門媽」後，得文館媽祖降駕指示：於農曆元月26日酉時、國曆2月26日傍晚「恭化春牛回天庭」，「新春花火」則可另行辦理，擇定於農曆三月初三、國曆4月3日施放。

春牛禮俗流傳逾3千年，傳說中，搶得春牛可庇佑農漁豐收、平安富足，正統鹿耳門聖母廟的「迎春牛」多年前收錄為台南市定文化資產，每年「搶春牛」都吸引數以萬計的群眾參加，轉為「化春牛」，在儀式上亦經過許多考究，包含金紙的數量配合「天干、地支」；引火、獻牧草的人數配合「十二月令、二十四節氣」等等，希望能以嚴謹的科儀來為「春牛神回返天庭」劃下最完美的句點。

今年的「恭化春牛」典禮，結合文化局的「創意春牛頒獎」，讓整體活動更加豐富，預計將從26日下午4時開始，由文化局長頒獎給「創意春牛」得獎隊伍後，4時30分由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員擔任主祭，進行「祝獻科儀」，感恩春牛神下凡佑民，再由「牽牛公」將「春牛神」由「春牛亭」牽引至五王殿前，頌唱「鞭春贊」，由台南市長黃偉哲、王增榮主委進行「鞭春牛」、「恭送春牛」、「引火化升」…等儀式，想獲得好運的現場群眾還可以參加「鞭高升」活動，讓「牽牛公」手上的鞭子輕輕鞭三下，鞭去厄運、鞭策高升。

值得一提的是，今年「恭化春牛儀典」由嗣漢天師府大法師吳文進道長來主持。吳道長獲文資處認定為「糊紙技藝保存者」，並長期為正統鹿耳門聖母廟糊製春牛，歷時已20餘年，今年「春牛神」能於製作者吳道長引領下回返天庭，格外具有意義。

王增榮主委說：「恭化春牛後，藏在春牛內的通寶能帶來財運，春牛灰更具有辟邪保平安的功效。」 因此，正統鹿耳門聖母廟加碼準備了「春牛灰平安御守」──在織繡精美的香火袋內裝入鹿耳門媽平安符、加持過的五穀與通寶，以及「春牛灰」，免費贈送給信徒。

預計贈送的時間，將為「恭化春牛儀式」翌日，也就是2月27日下午發放，份量比往年更多。廟方也為無法親自前來本廟索取的善信大德貼心準備了「抽獎活動」，只要至活動頁面留言，就擁有抽獎資格。「春牛灰平安御守」、「抽獎活動」的詳情將於26日公布於「台南土城正統鹿耳門聖母廟」官方粉絲專頁，有興趣的朋友千萬不要錯過，誠摯邀請所有對春牛文化、民間信仰有興趣的善信大德，在連假期間蒞臨正統鹿耳門聖母廟參訪。

黃偉哲市長指出，春天是耕耘的時候，春耕夏耘、秋收冬藏。我們知道過去的民俗裡面有鞭春牛的活動，也有生拔智慧毛的活動，但是因為最近這幾年防疫的問題，所以說，拔智慧毛就暫時取消。而且近年廟方，鞭春牛的活動已經有40多年的歷史，在一個3百多年的廟裡面，已經有這樣子的一個歷史，市府非常尊重這個無形的文化資產，也希望今年鞭春牛的活動能夠順順利利，而且廟方也將在4月份來舉辦放煙火，把元宵節的活動，因為疫情的關係，拆成兩部份，鞭春牛是在今天，燃放煙火是在4月份，這樣子的話，相信很多民眾都可以來，一方面也有感覺到過去的習俗維繫不墜，另外一方面，又可以符合防疫的規定跟需求。

黃偉哲說，今天是媽祖指示鞭春牛，要讓春牛公回天庭，來報告好日子。當然一年四季春夏秋冬，12個月，所以鞭春牛鞭12下，希望國家國泰民安、風調雨順，我們防疫可以順利繼續加零，可以讓百姓生活正常，很多活動可以順利，台南市民都能身體健康萬事如意，今年有好的一年，虎虎生風虎年行大運。

對於外界關心台南解封相關問題，黃偉哲市長指出，如果陳時中部長說得沒錯，3月份已經有若干的解封措施，市府是樂觀的看待。那目前為止，希望持續加零下去，那如果全國民眾都可以接受這樣的話，我們就尊重中央流行疫情指揮中心的規定，來順利的降級解放。