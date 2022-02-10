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假消息勿轉傳！　正統鹿耳門聖母廟尚未擇定高空煙火日期！

▲正統鹿耳門聖母廟，因疫情高空煙火施放延期，目前尚未擇定延後的日期，廟方指出有高空煙火秀將改4月23日媽祖生日施放，這是假消息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲正統鹿耳門聖母廟，因疫情高空煙火施放延期，目前尚未擇定延後的日期，廟方指出有高空煙火秀將改4月23日媽祖生日施放，這是假消息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟，是全世界建築面積最大的媽祖廟，2022年因疫情高空煙火秀施放延期，目前尚未擇定延後的日期，2月9日夜間開始出現「鹿耳門聖母廟國際高空煙火秀將改為4月23日媽祖生日施放，如有變化將取消煙火秀」，等等錯誤資訊，為了避免誤解廟方特澄清。

▲正統鹿耳門聖母廟，因疫情高空煙火施放延期，目前尚未擇定延後的日期，廟方指出有高空煙火秀將改4月23日媽祖生日施放，這是假消息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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正統鹿耳門聖母廟，40多年前廟方開始舉行古禮「迓春牛、搶春牛」，榮獲「文化資產：市定民俗」的殊榮，第三次重建大廟落成後創辦「國際新春花火嘉年華」，在元宵節前夕的「迎春牛遊行」、長達兩小時的「國際高空煙火」、「炸烽炮」，每年都吸引全台灣各地數十萬遊客，擁有知名的高人氣。

因春節前夕疫情升溫，內政部宣布「宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動」，正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員與委員、監察、代表團隊開會後，決議採取最嚴謹的防疫態度，宣布「國際新春花火嘉年華」將「延期」舉行。

廟方指出，目前尚未擇定延後的日期，但自2月9日夜間開始出現「假消息」，許多社群媒體、群組轉傳「鹿耳門聖母廟國際高空煙火秀將改為4/23媽祖生日施放，如有變化將取消煙火秀」，等等錯誤資訊，為了避免誤解，特此澄清指出，「4/23媽祖生日施放國際高空煙火」乃不實消息，該廟並無決定要在4月23日施放煙火，請勿再轉傳。

▲正統鹿耳門聖母廟，因疫情高空煙火施放延期，目前尚未擇定延後的日期，廟方指出有高空煙火秀將改4月23日媽祖生日施放，這是假消息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

關於後續「春牛」與「國際新春花火嘉年華」的活動要延期至何時？正統鹿耳門聖母廟於10日上午10時請示媽祖，「文館三媽」降駕指示，起初指定於農曆元月下旬辦理，但考量疫情未明、遵守政府防疫規定，本廟執事與媽祖溝通，媽祖回覆「可延，待政府公布後再請示」，因此該廟將視內政部下一波宗教防疫政令公布後，再重新請示、擇期辦理。

▲正統鹿耳門聖母廟，因疫情高空煙火施放延期，目前尚未擇定延後的日期，廟方指出有高空煙火秀將改4月23日媽祖生日施放，這是假消息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前正統鹿耳門聖母廟對於「國際新春花火嘉年華」延後辦理的相關日期，尚未有決議，敬請十方善信大德代為澄清，並請加入「台南土城正統鹿耳門聖母廟」官方臉書粉絲專頁，以獲取最正確的訊息。

廟方指出，全台灣盼望著欣賞正統鹿耳門聖母廟「國際花火嘉年華」的朋友們，請共同集氣、祈禱疫情早日趨緩，讓「春牛遊行」、「搶春牛」、「花火」、「蜂炮」再次歡欣熱鬧的炸響、點亮鹿耳門的夜空。

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