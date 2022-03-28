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大陸 大陸焦點 特派現場

上海台商回家難！ 　長榮今起至4／8取消航班、華航觀望

▲上海,浦東機場,入境,防疫,新冠肺炎,旅客,行李。（圖／CFP）

▲上海浦東機場今起不少航班被取消。（圖／CFP）

記者任以芳／上海報導

上海市昨晚宣布新政策「以黃浦江為分界」，從今天（28日）開始浦東率先分區封控五天，所有大眾交通運輸系統停止前往，導致浦東地區通行終止，浦東國際機場許多航班必須取消。長榮官網最新資料顯示，從今（28日）起到4月8日浦東飛桃園、松山、高雄單程或往返的班機幾乎全部取消，華航目前只公布3月29、30日浦東返台航班取消，後續班機尚未跟進停飛。

大陸各地疫情擴散，這兩星期的上海更加緊縮，昨夜最新政策宣布以黃浦江為分界，浦東和浦西從今天到4月5日，輪流分區封控五天，所有公車、地鐵大眾運輸系統和計程車、網約車等運輸工具全部停止，衝擊最大就是飛機航班。

疫情期間上海大部分班機飛往浦東地區，今起五天旅客沒有交通工具前往浦東國際機場，導致許多國內外航班起降受到影響，不少航空公司取消航班。長榮今取消松山往返浦東的來回航班。

▲上海,浦東機場,入境,防疫,新冠肺炎,旅客,行李。（圖／CFP）

▲上海浦東、浦西輪流封控，台商清明返台行程大亂。（圖／CFP）

由於上海浦東、浦西輪流封控時間點是今天起到4月5日，不少台商關心3月底和4月初浦東來返台灣航班是否正常？長榮再次更新航班機訊息，從今起到4月8日不少班機取消，華航目前只公布3月29、30日浦東返台航班取消，後續班機尚未跟進停飛。目前兩大航空公司加派人力協助通知旅客機票改簽事宜

上海宣佈新封控政策時間點，剛好是台灣清明四天連假，不少過年沒回家的台商、台幹原訂這段期間返台團聚，結果行程大受影響，光是更改防疫旅館日期就十分麻煩，原本做好的核酸檢測也作廢，只能等最新班機時刻表調整返台日期。

上海浦東飛台灣（松山／桃園／高雄）受影響航班如下：

華航：

3月29日16點15分浦東-松山單向CI202、10點45分浦東-高雄單向CI582；3月30日16點15分浦東-松山單向CI202，全取消。

長榮：

浦東-桃園單向（BR711）， 3月29日13點10分航班；浦東-松山單向（BR771），  3月30日19點40分航班全取消。

松山-浦東往返(BR772/BR771)，3月28日、4月4日全取消。

高雄飛浦東往返(BR706/BR705)，3月29日、3月31日、4月1日、4月3日、4月5日、4月8日全取消。


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