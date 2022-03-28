基隆加速揪出潛在感染源　林右昌指示：再增設三處篩檢站

▲基隆市政府再增設三處篩檢站。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（28日）舉行記者會，市長林右昌藉視訊會議說明案例表示，今天疫情基隆總計增加10例，全部皆為無症狀或輕症，為加速找出可能潛藏感染源；林右昌指示，再增設3處篩檢站，並且呼籲擔心可能受到感染或是已經有疑似症狀的民眾，儘速積極接受篩檢。

為了儘速找出可能潛藏在社區的感染源，林右昌指示，再增設3處篩檢站，一個在暖暖碇祥里風雨球場，一個在火車站南站廣場，即日起開始進行篩檢服務，28日服務時間到下午5點30分，29日起篩檢時間為上午8點30分到11時30分及下午1時30分到4時30分；另外也在海洋大學內增設前進篩檢站，目前在學校中的師生約有2000多人，將在今晚前全數篩檢完畢。

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林右昌在記者會中表示，本市居隔人數348人，自主健康管理114人。27日本市總計篩檢4234人，有9人確診，其中包含警察新增2例，是市警局的行政人員，皆在24日晚間有參加警察局表揚餐會；二信中學增加6例學生，其中（案22846）同班同學有3例，另一個班級學生3例，目前二信中學學生累計有9例，分屬三個班級；另外，還有1例是到銀河小吃店消費的民眾。

林右昌說，另1例則是海洋大學的學生，27日晚間主動進線篩檢後確診，個案是1名20多歲的女性，她自述是因為住在台北的海大教授確診，教授通知他的接觸者其確診的消息，女學生接到消息後，雖然沒有症狀，但前往至部立基隆醫院篩檢後確診。

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