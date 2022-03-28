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大陸 大陸焦點 特派現場

隔離睡公司一晚給8千！　老闆砸錢「浦東過夜費」曝光　

▲▼ 2022、 疫情上海、員工、睡公司 。（圖／台商提供）

▲上海浦東有員工帶氣墊床睡公司 。（圖／台商提供）

記者任以芳／上海報導

上海疫情持續延燒，最新政策以黃浦江為界，從今（28日）到4月1日上海金融重鎮浦東率先分區封控五天，嚴重影響中外企業。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問張姓台幹表示，浦東為了穩住股市正常運作，不少公司老闆砸錢留員工睡公司，「過夜」價目表曝光。有公司提供酒店住宿補助一天1千，還有老闆大手筆，只要員工睡公司一晚給2千人民幣，換算約八千多台幣。

為了管控疫情，上海浦東金融中心從今起採取分區封控，讓許多上班族非常痛苦。因為浦東是大陸金融重鎮，牽涉滬深股開盤等複雜業務，許多外商或大陸本地公司無法讓員工居家上班，等於集體讓股市開天窗。

為了解決人力問題，浦東許多公司開出「夜渡費」，只要員工願意睡在公司，每天都能領額外津貼。在浦東上班的張姓台幹提供一份名單，內容清楚標注部分公司留人價碼。留言內容是27號晚上，「浦東金融公司要求員工12點前都進公司，明天（28日）股市還要開盤。」

▲▼ 2020、上海、疫情 。（圖／台商提供）

▲ 上海浦東流出員工睡公司的「補助」價目表 。（圖／台商提供）

張姓台幹說，上海自從疫情爆發後，大家最怕政府「夜半」通知最新政策。尤其昨晚「以黃浦江當分界」的新隔離政策宣布後，他認識的朋友乖乖待著睡袋回到公司會議室過夜。

據了解，浦東昨夜宣佈封控後，所有住在浦西的上班族都在忙著收拾行李，趕午夜前後回到浦東公司，因為隔天地鐵全部停駛。各大公司老闆也連夜急叩重要員工，要求回公司集體睡地板，「迎戰」往後一週股市開盤。

張姓台幹也提供一份浦東金融中心上班族流出的「過夜價目表」，條列出部分公司的補貼費用。最豪邁的老闆砸錢不手軟，員工住公司不分平日假日，一晚給2千（單位：人民幣，同下），如果連睡四個晚上，換算可以領到三萬多台幣。

其他公司大部分都是補助1千到300元不等費用，也有公司老闆提供酒店住宿，每個晚上限是1千元。即使員工很無奈也只能接受，因為選擇留宿的都是公司重要員工，為了穩定股價和整體開盤運作，只能咬牙犧牲。

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