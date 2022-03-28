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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

消防員徐國堯釋憲案遭指出奧步　銓敘部駁斥故意拖延書狀送達

▲▼「消防員工作權益促進會」與徐國堯，爭取儘速復職。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前高雄市消防局消防員徐國堯。（圖／記者吳銘峯攝）

記者林銘翰／台北報導

前高雄市消防局消防員徐國堯遭免職後聲請釋憲，消防員工作權益促進會秘書長朱智宇28日質疑，憲法法庭尚未開庭前就遭行政機關出「奧步」，銓敘部未如期提供答辯書給憲法法庭及當事人。銓敘部晚間回應，相關書狀已在3月22日掛號寄出，上述指控並非事實。

消防員工作權益促進會、民間司法改革基金會、台灣警察工作權益推動會28日上午在立法院召開「落實憲法平等權，破除警消特別權力關係」記者會。朱智宇指出，銓敘部應在3月21日提供答辯書給憲法法庭及當事人，但徐國堯本人及律師直到今天都沒收到書狀，只有憲法法庭才看得到。

對此，銓敘部晚間發布新聞稿澄清，相關書狀已經在3月22日由掛號寄出，上述指控並非事實，銓敘部已在3月21日函檢送言詞辯論意旨書至憲法法庭，並以影本副知徐國堯。

銓敘部指出，經查詢中華郵政國內快捷/掛號/包裹查詢系統得知，言詞辯論意旨書影本在3月22日交付郵寄，3月23日、3月24日郵局投遞不成功，已在3月25日到達郵局支局招領，並在3月28日上午投遞成功。

銓敘部強調，相關書狀均依憲法法庭通知書所記載的期限內完成發文，但郵寄的過程及聲請人收受的時間，並非銓敘部所能掌握。

徐國堯因發起捍衛消防員工作權益遊行活動，事後被記42支申誡後免職。徐國堯向大法官聲請釋憲，憲法法庭預定在3月29日下午進行言詞辯論。

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