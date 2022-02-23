退撫新制草案3月中送立院審議　考試院：新人新制絕非二次年改

▲考試院長黃榮村。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期將於25日開議，考試院日前公布6大類、11項優先法案，其中有關新進公務人員退撫新制的相關法案，預定在3月初完成審查作業後，儘速函送立法院審議。銓敘部長周志宏23日表示，考試院將在24日審查草案，預計3月初自院會通過，並在3月中旬前送立法院審議。

考試院14日發布新聞稿表示，考試院已經將優先法案清單，函請立法院優先審議，其中有關2023年新進公務人員退撫新制的相關法案，預定在今年3月初完成審查作業後，將與行政院會銜儘速函送立法院審議。

考試院23日上午舉辦媒體茶敘，與會者包括周志宏、考試院長黃榮村、考試院副院長周弘憲、考試院祕書長劉建忻、考選部長許舒翔、保訓會主委郝培芝等人。

周志宏受訪時表示，考試院會將於24日進行審查，如果審查過程順利，預計在3月初送出考試院會，並且送至立法院審議，考試院也會拜託立法院司法及法制委員會優先排案，讓新制可以順利完成立法。

周志宏說明，2023年起新進公務員會轉入新的基金，不會再參加原有的退撫基金，「在新人加入新制以後，收入會減少」，對於基金的影響是慢慢累計，根據估算前半年會減少4億元挹注，第二年則減少12億元左右，受託團隊還在針對第8次精算報告進行細部修正。

黃榮村指出，目前全國約有36萬名公務人員，每年新進的人員大約維持在1萬4000人至1萬5000人，退撫基金原本預計在2045年用罄，但是這幾年基金操作很厲害，公保預備金、公教退撫基金的收益率，在各大政府基金裡都是排名最前面，「所以有些利益進來，已經往後延了」。

劉建忻受訪時則強調，此次退撫新制是「新人新制」，適用對象是針對2023年起的新進公務員，絕對不是「二次年改」，由於專法通過後仍需預留半年準備期，考試院已將其列為優先法案，並且持續與立法院積極溝通，希望至少在下個會期前完成三讀。