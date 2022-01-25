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好市多回饋金「隱藏用法」現在才知道！網狂問細節：店員都沒說

▲▼ 好市多,人潮（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）受到許多人喜愛，若成為黑鑽卡會員，原則上消費即可獲得2%回饋。就有網友發文詢問，消費所累積的回饋金可以拿去繳會費嗎？問題曝光後，底下不少網友回應，「回饋金可以繳會費唷」、「店員都沒說，要不然我直接扣會費就好」。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，提到他日前收到4233元的回饋金，這筆錢可否拿去續3000元的會費嗎？還是只能拿來買東西呢？

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貼文一出，不少網友留言回應，「買東西順便繳年費」、「可以消費任何費用於Costco」、「可以用來續約啊，前幾天剛辦理」、「可以先續卡，剩下扣商品」、「可以付會費，信上面有寫」、「可以，跟其他東西一起結帳」。

還有網友表示，他先前詢問過店員，回饋金確實可以繳會費，不過要注意的是，回饋金必須一次花掉，不能分次，「要一次用掉，會費+購物要超過或等於這個金額」、「可以續約用，但是必須續約+消費一起結算要大於你回饋金」；而以原PO的4233元回饋金來舉例，「買超過1233元的東西，結帳時一起繳會費即可，須一次使用」。

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