全中運聖火繞台！首站馬祖南竿　開放民眾加入火炬手一同加油

▲▼全中運聖火隊首日到馬祖南竿。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全國中等學校運動會即將於4月16日開幕，聖火傳遞24日正式展開，聖火隊首日來到台灣最北端的離島馬祖，由連江縣政府教育處長陳冠人代表親迎全中運聖火飛扺連江，除熱烈歡迎來自花蓮縣的全中運聖火隊到來，同時預祝111年全國中等學校運動會在花蓮舉辦圓滿成功！

象徵生生不息的聖火，23日在花蓮日出廣場點燃，以撒奇萊雅族古禮祈求接引母火進行引燃儀式，開啟從3月23日至4月15日止，為期19日的全中運聖火傳遞旅程並祈求今年全中運一切順利。

花蓮縣全中運聖火隊由太昌國小校長吳昌葦負責領軍，一早7點30分從花蓮火車站出發，經台北轉搭飛機扺達馬祖南竿機場，立即展開聖火交接儀式，連江縣政府教育處陳冠人親自率隊迎接，並將聖火交接給來自馬祖高中全中運角力隊員組成的聖火隊伍，隨即展開環南竿島的聖火傳遞行程。

▲▼聖火交接給來自馬祖高中全中運角力隊員組成的聖火隊伍，展開環南竿島的行程。

聖火在南竿的傳遞路線包括了八八坑道、枕戈待旦公園、馬祖巨神像以及北海坑道等當地著名景點，透過聖火隊員的步伐將象徵和平與友誼、團結與進步、尊重與包容的全中運聖火精神傳達至南竿島的每處角落。

連江縣政府表示，111全國中等學校運動會，連江縣將派出包括木球、桌球及角力等項目在內共計25位選手前往花蓮參賽角逐，在上屆角力項目馬祖高中鍾志成在高男組70公斤量級拿下第二名。

全台聖火傳遞預計4月13日返抵花蓮，隨即展開3天縣境內13鄉鎮市的主街道路跑聖火傳遞，路跑傳遞比照「奧林匹克火炬傳遞方式」，意即1人執主火，副火6人遞跑，另外為推廣全中運宣傳效果，今年也特別開放民眾參與，邀請百工百業民眾一同擔任傳遞火炬手，一同為今年花蓮全中運奔跑加油。