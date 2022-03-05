感恩惜福！青埔逾半土地公廟重新安座　「正六代青埔人」都參與

▲土地公生日，各地土地公廟熱鬧滾滾！(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

今(4日)是農曆2月2日土地公生日，「正六代青埔人」的桃園市議長邱奕勝，談起和土地公的淵源感恩道，土地公是台灣人文化信仰特色，守護里民平安，如同人界里長伯，敬拜土地公，代表虔誠的信仰，也表示感恩、敬天及惜福；而青埔地區因區段徵收、土地重劃，區內逾半的土地公廟於重新安座，他因是老青埔人，都有幸獲邀參與！

邱奕勝議長是土生土長的「正六代青埔人」，從早年青埔地區都是一片綠油油的稻田，到現今大樓林立、高鐵、機捷、桃園會展中心、市美館、知名企業等重大建設陸續進駐、投資，人口激增，看到青埔從早年純樸的農村美少女，到現今風華絕代的窈窕淑女，對青埔的美麗依舊不減，相當有感。

▲▼邱議長主持A20站福德祠開工動土。（圖／擷取自邱奕勝臉書）

而多年來，青埔不斷展開各項大小建設，區內因土地重劃，有逾半的土地公廟必須遷移、重新安座，邱議長說，非常感恩，他因是在地青埔人，都獲邀參與。日前，位於青埔區內的機捷A20 站因區段徵收，區內土地公廟配合拆遷，需另覓新址，邱議長亦獲邀與A20站福德協進會重建委員會主任委員詹昭南、委員和鄉親們，一起進行開工動土，以持續維護在地信仰文化。