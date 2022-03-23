空氣中仍飄食物腐臭味！　每天1卡車...議員質疑美福清運太慢

▲美福倉儲大火發生至今已10多天，週邊地區空氣中仍飄食物腐臭味。（圖／牛煦庭辦公室提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲大火發生至今已10多天，龜山區市議員牛煦庭與蘆竹區市議員張桂綿、褚春來、劉勝全、郭麗華，23日「加碼」召集市議會警政衛環小組，至蘆竹區美福大火倉儲現場考察，為飽受近兩週臭味熏擾的蘆竹、龜山區居民發聲，責成環保局要求業者提交清除計畫加速清除廢棄物、減少臭味擴散。

▲桃園市議會現勘美福災後現場為居民發聲。（圖／牛煦庭辦公室提供）

牛煦庭亦要求環保局成立專門窗口，受理此次火災事件的鄰損，並加強異味污染物官能測定蒐證機制。牛煦庭說，今天桃園市議會辦理本屆議會首度下鄉勘災考察，原訂定至楊梅區家樂福勘查火災災情，關切美福大火善後，及週邊居民受災情形的市議員們，臨時「加碼」召集市議會警政衛環小組，至蘆竹區美福倉儲考察，

一行人抵達現場後，聞到食物腐臭味以及燒焦刺鼻異味依舊瀰漫。業者表示，從火災撲滅後已盡力清除、清運，聲稱顧慮結構崩塌風險，待四樓完成清除並補強結構後，才能加強清除六樓廢棄物。現場議員紛紛質疑美福倉儲清運速度過慢，每天也只有一輛卡車載運廢棄物，且臭味持續逸散，看不到業者所謂的盡力。在與會議員強烈要求下，業者最終承諾20天內清除改善。

會勘發起的市議員牛煦庭，會後結論要求環保局於兩天內向業者取得完整廢棄物清除計畫並轉知所有議員，並向市民清楚的交代清除期程。針對公害問題，責成環保局以異味污染物官能測定檢測進行稽查，針對民眾感受最深的異味問題加強蒐證。

與會議員皆表示應該加強裁罰力道，才能迫使美福倉儲加速清理。並要求環保局成立專門窗口受理受災戶諮詢專線，初步先收集市民受災狀況、聯絡資訊，並研擬後續專案訴訟求償的策略。包括：蘆竹區市議員張桂綿、褚春來、劉勝全、郭麗華；警政衛環小組議員牛煦庭、黃婉如、詹江村、陳雅倫、簡志偉，另桃園區議員陳美梅、平鎮區議員舒翠玲皆親臨現場關心。