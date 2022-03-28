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民進黨擬修憲綁大選　何志勇：為什麼去年要反對？

▲▼ 國民黨文傳會副主委何志勇宣布參選新竹市議員。（圖／何志勇提供）

▲國民黨文傳會副主委何志勇。 （圖／何志勇提供）

記者徐政璿／台北報導

立法院上周五通過18歲公民權修憲案，將交由全民複決，中選會將研議是否合併年底九合一選舉。由於民進黨去年大動作宣傳「四個不同意」，其中一項便是不同意「公投綁大選」，但今年底選舉擬又合併公投，引起議論。對此，國民黨文傳會副主委何志勇就質疑，為何民進黨去年要反對公投綁大選？

何志勇表示，在台灣，修憲案需要公民複決，是為公投案的一種，門檻相當高，有效同意票必須超過選舉人總額半數，也就是約965萬票。公投綁大選絕對是合情合理、也是節省社會成本的有效途徑，而在美國這也是常見的事情，但去年民進黨卻批評「綁大選能提高投票率是騙局」，堅決反對。

何志勇指出，去年他和台北市議員羅智強 兩人騎著腳踏車縱貫台灣縣市，宣傳「公投綁大選」以及「反萊豬」的兩項國民黨提出的公投案，卻被民進黨政府以延辦公投的方式，在年底以些微的差距硬生生遭到「封殺」。

何志勇說，尊重當時民意的展現，但現在民進黨人卻主張要把修憲公投案綁大選，說這樣才能提高投票率，令人傻眼，難不成那些主張「文化台獨」的民進黨人，也要開始引用古代中國哲人孟子「此一時也，彼一時也」的哲理嗎？

他諷刺，或許在台灣，民進黨的「雙標」早已經成為了一種標準，國民黨人自己必須要爭氣，才能換回主流民意的支持。

何志勇表示，國民黨支持18歲投票權，但不該漠視民進黨的雙標反覆。如果民進黨堅持要讓修憲案綁大選，就該為過去的欺騙行為，鄭重向台灣百姓道歉。

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