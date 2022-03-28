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全台首創！高雄將規範外送員工時　每日上限12hrs、最多連上12天

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市政府為保障外送員的勞動權益，特別訂定「高雄市外送平台業者管理自治條例草案」，規定每日工時不可超過12小時、不可連續工作超過12天。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

近來外送平台崛起，高雄市政府為保障外送員的勞動權益，特別訂定「高雄市外送平台業者管理自治條例草案」，內容規定每日工時不可超過12小時、不可連續工作超過12天，創全國先例。高雄市長陳其邁表示，後續將以自治條例方式送市議會審查，保障外送員的勞動權。

陳其邁受訪時表示，外送員在很多法規的適用上，其實存在很多討論，衍生的勞資爭議也好，或者是勞動權的權利也好，這已有非常久的時間，因此高雄市政府決定以自治條例的方式，針對外送平台外送員行業單獨規範，送市議會來進行審議，保障外送員的勞動權。

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▲▼UberEats,外送（圖／記者劉維榛攝）

▲高市將規定外送員每日工時不可超過12小時、不可連續工作超過12天。（圖／記者劉維榛攝）

針對外送員規範主要是有兩個12，陳其邁指出，第一個12就是每天工作上限12小時，第二個12就是12天之後一定要有休假，不能連續工作。該自治條例未來將會送到市議會審議，三讀通過後就會據以實行。

高市府勞工局說明，有鑑於過去外送員在工作環境上，經常面臨交通事故等高風險狀況，而外送員跟外送平台之間是雇傭或承攬關係又不能一概而定，非勞基法可涵蓋與保護，因此勞工局特別訂定外送員相關管理自治條例，希望透過條例對外送員的各項職涯、安全衛生做出最大保護保障。

▲▼指揮中心9日公布最新疫苗施打順序名單，其中第7類對象新增「國家關鍵設施必要人員」，包括交通領域、運輸及倉儲業者，在新冠肺炎疫情維持三級警戒之下，物流外送需求大增，過程有高度染疫風險，交通部表示美食外送員等也屬於貨運、物流、倉儲的概念，目前正在研議釐清如何規納入第七類名單中,宅急便,送貨員,包裹,宅配,兼職,foodpanda,機車,宅經濟,戶外工作者。（圖／記者李毓康攝）

▲當遇天然災害，市府宣布停班期間，要停止外送服務。（圖／記者李毓康攝）

根據草案內容規定，第一，外送員每天工作時數不可超過12小時，連續工作天數不可超過12天；第二，外送平台對外送員要投保意外、傷害、失能、死亡、醫療以及機車第三人責任險，如果外送員發生死亡或是需住院時，外送平台也必須有通報義務。

第三，當遇天然災害，市府宣布停班期間，要停止外送服務；第四，外送平台業者提供食品外送服務，其食品衛生安全管理應至少應於本市設置一名衛生管理人員；第五，外送平台對於新進外送員，要先施行職業安全、食品衛生安全、交通講習訓練，各至少一小時，完成訓練後才可外送服務，而當服務每滿2年還要有回訓制度。

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