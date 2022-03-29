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快訊／北市殯葬副處長交保「當然冤枉」　北檢：收裁定決定是否抗告

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北市政府殯葬處副處長王文秀涉嫌從2020年到2021年間，將北市殯葬處採購資訊，洩露給特定廠商幫助得標。台北地檢署今上午以王文秀涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌重大，有勾串滅證之虞聲押禁見，台北地院晚間裁定60萬交保，王文秀晚間離開法院前向媒體表示，「當然冤枉囉！」北檢將在收到裁定後決定是否抗告。

▲▼台北市政府殯葬管理處副處長王文秀（右）涉貪，經台北地檢署聲押禁見，台北地院裁定交保60萬元，王文秀在家人協助下辦保離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市政府殯葬管理處副處長王文秀涉貪交保後，低聲說：「當然冤枉囉！」（圖／記者黃哲民攝）

王文秀於今晚間6時許，經家人繳足60萬元保證金後獲釋，被媒體詢問是否覺得冤枉，她坐進家人來接她的車內時，低聲說：「當然冤枉囉！不是這樣嗎？」還補了一句：「法律是公正的！」 據悉，王文秀坦承洩漏採購案規格給特定廠商，但否認有對價。

王文秀擁有美國紐約理工大學傳播藝術碩士學位，進入公部門後歷任社工、台北市府殯葬處秘書、殯儀管理課課長與台北市立第二殯儀館館長，2012年曾因部屬涉嫌收賄被牽連而記申誡處分，王文秀常到廣播節目分享自己工作心得，自認到殯葬處任職是在做功德，給外界的形象很正面。

據了解，檢廉專案小組接獲檢舉，跟監蒐證發現，王文秀不時會搭乘特定廠商的車輛外出，且她下車後，手裡常憑空多出「一包東西」，疑似包庇廠商取得標案後的不法對價，但她拿到的包裹內究竟有哪些東西，仍有待釐清，檢廉目前朝圖利、以及刑責更重的行收賄罪嫌偵辦中。

▲▼台北市政府市政顧問許志成。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市政府市政顧問許志成捲入殯葬處弊案，28日獲檢察官關諭令交保候傳。（資料照／記者劉昌松攝）

檢廉調查，王文秀涉利用職務之便，將殯葬處多項採購資訊私下透露給特定廠商，甚至護航廠商取得「奠祭禮廳佈置」、「電子輓聯設備」等多項標案，除王女涉案外，曾當過議員助理的北市府現任顧問許志成也涉案。

北檢昨（28日）指揮廉政署兵分14路搜索殯葬處等地、約談20多人，昨晚漏夜複訊後，今上午6時許以涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞聲押禁見王文秀。

此外，檢方諭知13名嫌疑人交保3萬元到20萬元，包括許志成交保10萬元、業者劉筆明交保20萬元，業者林震雨、林栢宗、金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓各交保10萬元，業者吳如繕交保7萬元，業者吳忠晉、張景森，各交保3萬元，評委吳永猛、曾漢珍、楊荊生，各交保5萬元，另有多位證人訊後請回。

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