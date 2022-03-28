連假天氣有變數　全台恐「2天顯著降雨」時間曝

記者陳俊宏／台北報導

清明4天連假即將登場，天氣風險公司總經理彭啟明今天（28日）表示，比較關鍵的新變化是周六可能還有波鋒面雲系接近，可能周六、周日全台都有顯著降雨，這也讓假期天氣增加些不確定的變數。

彭啟明在臉書說，這樣鋒面雲系盤據不穩定的天氣，預計在周二有機會稍微趨緩一些，周二下半天到周三有段雨勢較小、較有空檔的時間；不過很快，周三晚上又有波鋒面接近。

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▲春天天氣變化快。（圖／記者林敬旻攝）



▲▼今天氣十分不穩定。（圖／氣象局）



彭啟明指出，下一波變化時間點會在周三下半天到晚上，又有波鋒面接近，再度轉雨，隨後東北風再度增強，溫度下滑，很類似上周六、上周日的變化，預期這波東北風將持續到周日。

彭啟明分析，比較關鍵的新變化是周六可能還有波鋒面雲系接近，可能又再轉雨，和原先預測的東北風的天氣相比有些改變，可能周六、周日全台都有顯著降雨；不過，春天變化本來就很快，仍需要觀察更新，這也讓假期天氣增加些不確定的變數。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明表示，但周六、周日較為濕涼的天氣，在北部、東半部會更為顯著；而下周一、下周二有機會轉好一些，轉為單純東北風的天氣，北東陰沉偶陣雨，中南部較為穩定。

彭啟明說，3月中上旬台灣的天氣顯著偏暖，隨後從上周又被打回春天的原形，很有「清明時節雨紛紛」的味道；目前看來如預期連續下雨達10-14天，下一波回暖穩定的時間點可能要落在4月上旬，清明過後會有一段回暖天晴、穩定的好天氣。