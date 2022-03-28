快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

▲彭啟明貼出最新雷達回波圖，可見有密密麻麻的閃電。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（28日）在臉書貼出最新雷達回波圖，只見上頭有密密麻麻的閃電。他提醒，好大的雨勢，雲林、嘉義、南投的朋友有聽到雷聲嗎？許多網友留言，「竹北的雨簡直用倒的」、「台中暴雨」、「5點時候像颱風一樣」。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣

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氣象專家賈新興也在臉書提醒，雷雨來了！苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、大台北雨時大時小，騎車、開車、出門安全第一。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局今晨對11縣市發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，今中部以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風影響加上華南雲雨區東移，春寒雨若泉，水氣比較多，中部以北有局部大雨機率；清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫14至17度，南部、東半部18至22度，北部、東北部白天高溫16至19度，中部18至20度，南部23至26度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

