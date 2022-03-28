　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明貼出最新雷達回波圖，可見有密密麻麻的閃電。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（28日）在臉書貼出最新雷達回波圖，只見上頭有密密麻麻的閃電。他提醒，好大的雨勢，雲林、嘉義、南投的朋友有聽到雷聲嗎？許多網友留言，「竹北的雨簡直用倒的」、「台中暴雨」、「5點時候像颱風一樣」。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象專家賈新興也在臉書提醒，雷雨來了！苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、大台北雨時大時小，騎車、開車、出門安全第一。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

氣象局今晨對11縣市發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，今中部以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風影響加上華南雲雨區東移，春寒雨若泉，水氣比較多，中部以北有局部大雨機率；清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫14至17度，南部、東半部18至22度，北部、東北部白天高溫16至19度，中部18至20度，南部23至26度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

►穿上它，一秒變身小韓星！

ET快訊
本土飆83例「7成有感冒症狀」　專家1原因揭不是隱形傳播鏈
快訊／奧斯卡女配角出爐！　《西城故事》女星獲獎
快訊／國道1號事故！　「紫爆」回堵4km
本土多點爆發！民憂「鬆綁時程延後」　名醫談解封2大條件
快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風
上海今晨突襲封控「只進不出」　台積電、合晶曝上海廠現況
一代豔星靠超兇車頭燈爆紅！　年過50歲「面目全非」超慘近況曝
泰12歲女童遭性侵產嬰！51歲鄰居遭控　DNA出爐揭悲慘真相
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫「本土跳有點快疑指數上升」　警戒提高！院長指示曝

本土飆83例「7成有感冒症狀」　專家1原因揭不是隱形傳播鏈

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

工程師App更新連載「戀愛日記」　天堂地獄對比網刷一排5星

強冷空氣恐襲台灣？專家給答案　解釋「平流層突變暖」

本土多點爆發！陳時中最擔心這3案　今年99％輕症或無症狀

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

快訊／11縣市大雨！大片對流移入狂閃電　鄭明典：上班小心

二信高中3確診！3千師生採檢陰性才能走　1原因先放人

快訊／大潭電廠群聚延燒！東勢國小1童確診　停課10天

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

破200例！本土創今年新高+83　陳時中：八大行業需打第三劑

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

醫「本土跳有點快疑指數上升」　警戒提高！院長指示曝

本土飆83例「7成有感冒症狀」　專家1原因揭不是隱形傳播鏈

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

工程師App更新連載「戀愛日記」　天堂地獄對比網刷一排5星

強冷空氣恐襲台灣？專家給答案　解釋「平流層突變暖」

本土多點爆發！陳時中最擔心這3案　今年99％輕症或無症狀

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

快訊／11縣市大雨！大片對流移入狂閃電　鄭明典：上班小心

二信高中3確診！3千師生採檢陰性才能走　1原因先放人

快訊／大潭電廠群聚延燒！東勢國小1童確診　停課10天

送愛到烏克蘭慈善音樂會　安泰醫院榮譽院長蘇清泉到場力挺

醫「本土跳有點快疑指數上升」　警戒提高！院長指示曝

奧斯卡／點名單身漢尚氣、甜茶上台　突Cue「威爾史密斯」全場笑翻

烏克蘭：普丁想複製「南北韓模式」　打通烏東建立平行政府

奧斯卡／暮光女「解扣開到腰」辣翻全場！　穿褲裝走紅毯帥又美

嘉義麵筋大廠谷王食品暗夜大火　500平方公尺鐵皮倉庫全燒毀

奧斯卡不斷更新／《沙丘》狂胡6獎！再奪「最佳視覺效果」

中山跨季27連勝封后　笑擁HVL超猛隊史14冠

大谷翔平開幕戰投手扛第1棒　天使教頭：最適合他

奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍　紅毯狠鬥妮可基嫚

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

快儲水！高雄28日起「3區停水」

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

2波雨彈急返冬14°C！全台濕冷變天

快訊／衛生局證實家長確診！竹北、新豐某國小及幼兒園6班級停課

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

6生肖春迎好運　屬猴將求財得財

他超愛女生綁馬尾！1張照讓網狂歪樓：馬尾在哪？

女主持「自拍喬奶」回應了！親友氣炸

名醫斷言「疫情悄悄擴散」！揭本土暴增關鍵

陳時中最擔心3案　今年99％輕症

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

更多熱門

相關新聞

平流層突變暖！強冷空氣恐襲台灣？　專家給答案

平流層突變暖！強冷空氣恐襲台灣？　專家給答案

每到冬季，不少人會關注北半球極地渦旋是否有什麼變化，如有平流層暖變，就有可能帶來暴風雪或超寒冷的天氣。對此，氣象專家賈新興表示，別擔心，未來兩周沒有強冷空氣影響台灣，周五至周六左右仍有東北季風再增強的機會。

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

2波雨彈急返冬14°C！全台濕冷變天

2波雨彈急返冬14°C！全台濕冷變天

雨狂下鞋子濕透了！達人激推「3神物超速乾」

雨狂下鞋子濕透了！達人激推「3神物超速乾」

台東上午規模4.3地震　最大震度3級

台東上午規模4.3地震　最大震度3級

關鍵字：

氣象氣象雲彭啟明

讀者迴響

熱門新聞

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

12歲女遭性侵產嬰　DNA揭悲劇真相

快儲水！高雄28日起「3區停水」

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

罔腰絕美婚紗照曝光！曬鑽戒情定男友

大胃王千千上山看夜景　「詭異一幕」全車沉默了

2刑警成破口　基隆警局深表遺憾

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

一代豔星靠超兇車頭燈爆紅！年過50「面目全非」超慘近況曝光

2波雨彈急返冬14°C！全台濕冷變天

更多

最夯影音

更多
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面