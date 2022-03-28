強冷空氣恐襲台灣？專家給答案　解釋「平流層突變暖」

記者陳俊宏／台北報導

每到冬季，不少人會關注北半球極地渦旋是否有什麼變化，如有平流層暖變，就有可能帶來暴風雪或超寒冷的天氣。對此，氣象專家賈新興表示，別擔心，未來兩周沒有強冷空氣影響台灣，周五至周六左右仍有東北季風再增強的機會。

中央氣象局長鄭明典27日在臉書說，平流層暖變是北極上空平流層氣溫急速上升，代表高層極渦消散，可能影響對流層天氣，這種現象稱為平流層暖變，通常發生在冬季，這次有點意外，要繼續觀察。

▼鄭明典指出，平流層暖變通常只發生在冬季 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...





賈新興在臉書指出，別擔心，平流層突然變暖這個現象簡稱SSW（stratosphere sudden warming），一般發生在每年10月至隔年3月，最常見是發生在1至2月，以北半球來說，平均10年約發生5至6次。

賈新興解釋，SSW發生於離地面約10至50公里左右的高空，出現SSW容易讓高空氣流，出現蛇行南北擺盪的型態，意味著確實容易在全球各地，觸發持續性高溫或低溫的天氣，端看高空的槽線／脊線的位置，未來兩周沒有強冷空氣影響台灣，周五至周六左右仍有東北季風再增強的機會。

▼賈新興說，周五至周六仍有東北季風再增強的機會。（圖／資料照）

