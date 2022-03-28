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今晨12.7℃！11縣市大雨「下波再濕全台」　連假天氣最差時間曝

（圖／氣象局）

▲水氣不斷移入。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

清明連假第二天全台有雨！中央氣象局觀測，今天（28日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的12.7度。氣象局預報員林定宜表示，周三鋒面通過，各地有陣雨或雷雨。氣象專家吳德榮則說，周日鋒面南移，全台皆有陣雨。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣

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氣象局今晨對11縣市發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，今中部以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風影響加上華南雲雨區東移，春寒雨若泉，水氣比較多，中部以北有局部大雨機率；清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫14至17度，南部、東半部18至22度，北部、東北部白天高溫16至19度，中部18至20度，南部23至26度。

林定宜說，周二東北季風稍減弱，清晨仍比較涼，白天各地氣溫回升，華南雲雨區的水氣到下半天減少，雨勢較趨緩；周三鋒面通過，各地有陣雨或雷雨，但結構可能比較差一點，不會像這波這麼強。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜表示，周四東北季風增強影響到周日，北台灣轉涼，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨；目前預估冷空氣強度和這波差不多，低溫來到15度，至於會不會更強還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面雨帶北移，降雨範圍調整回中部以北及東北部，應注意雷擊及瞬間大雨，南部及東南部轉為多雲的天氣，北濕冷、南舒適。

吳德榮分析，周二鋒面減弱東移，天氣漸好轉，北台灣仍有局部短暫降雨的機率；周二晚至周三上午為空檔，降雨停歇，冷空氣減弱，氣溫回升；周三下午鋒面快速掠過，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周四、周五東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨的機率，冷空氣南下、氣溫逐漸下降，北濕冷、南舒適。

吳德榮指出，周六另一鋒面逐漸移入，中部以北轉有局部陣雨；周日鋒面南移，全台皆有陣雨，北濕冷、南舒適；下周一上午起至下周二鋒面遠離，天氣好轉，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫逐日回升；春季天氣多變，期末模擬常有頻繁調整，應隨時注意最新的資料。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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