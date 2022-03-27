急返冬14°C「2波雨彈」紅爆！全台濕冷→暖熱　崩潰變天時程出爐

▲未來兩波鋒面+冷空氣影響台灣。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，今晚起至明天（28日）華南雲雨區東移，水氣再度增多，各地降雨機率增加，中部以北有局部大雨發生機率。明天氣溫持續受東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，清晨低溫約15度，南台灣約19度；白天各地雲量偏多，北台灣高溫也僅18度，中部約20度左右，感受濕涼，南台灣高溫稍降約23到26度，南北溫差大。預估下一波變天落在30日（周三）又有一波鋒面及冷空氣影響台灣。

氣象局預報，未來一周有兩波雨勢、冷空氣，變化時間都是28日（下周一）及31日（下周四），北台灣溫度起伏變化較大，且各地都轉為陰有陣雨雷雨的天氣，尤其中部以北天氣不穩定，可能有局部大雨，且更感涼意。另外，菲律賓南方有熱帶雲簇發展中，但結構鬆散，未來不會有進一步發展。

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▼各地轉有陣雨雷雨，中部以北天氣不穩定。（圖／NCDR）



▼溫差變化大，濕冷→暖熱降溫探14度。（圖／中央氣象局）



預計29日東北季風減弱，清晨天氣仍較涼，白天中部以北及東北部氣溫明顯回升，各地舒適、溫暖；華南東移出來的雲雨減少，雨勢趨緩，各地降雨機率降低。到了30日又一波鋒面通過，結構相較前一道鋒面稍差，但全台仍有出現陣雨或雷雨的機率，雨勢較為短暫，中部以北及東北部降雨區域稍多，其他地區較為局部；沒下雨時，天氣仍舒適、溫暖。

氣象局指出，31日東北季風再增強，持續影響到4月3日（下周日），北台灣天氣再轉涼；降雨以迎風面為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局一周天氣預報如下：

【3/28（一）】大雨、天涼－

各地陰有陣雨雷雨

中部以北可能有局部大雨

天涼，中部以北更感涼意

【3/29（二）～3/30（三）】暖熱、多雲偶雨

周二華南雲雨區漸離、週三鋒面剛抵達，水氣較少的兩日、但天氣仍不穩

各地多雲、偶雨，陽光偶爾露臉

近中午溫暖、微熱

周二晚間至周三西半部及金馬有局部霧、低雲

【3/31（四）晚間～4/3（日）】北東轉雨、北台灣轉涼－

周四起，鋒面過，東北季風增強，北部東半部地區、中南部山區，短暫雨

中南部平地，雲量增加

東北季風，週四北臺灣先轉涼，其他地區週五起溫度也稍降

【4/4（一）～4/5（二）】東北季風減弱、水氣減少－

東半部偶雨、西半部大致多雲到晴

回暖、近中午微熱

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