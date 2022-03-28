6個世代差異現代人有感！比父母更貧困、結婚生小孩不再是人生目標

文／職場人

繼MZ世代8點特徵、八年級生「7個消費趨勢」、MZ世代的工作哲學的熱門文章之後，編輯今天要來分享不論職位、不論年紀，幾乎現代職場人都超有共感的6個世代差異，一起往下看看你是不是也頻頻點頭！

職場人有感世代差異1：比父母更貧困

▲6個世代差異引起共鳴。（圖／pixabay，下同）



[廣告]請繼續往下閱讀...

第1個普遍職場人都有感的差異是「比父母更貧困」，雖然這個世代科技發達，相較過去獲得工作機會的管道也變多，不過隨著競爭力變大、通貨膨脹等趨勢，職場人應該也深深有感金錢和薪水其實是愈來愈薄，無疑地比父母那一代還要更貧困。

職場人有感世代差異2：機會短缺而出現「七拋世代」

第2個普遍職場人都有感的差異是「機會短缺」，如今的8年級生並非逃避辛苦的工作，而是因為他們無法證明辛苦工作的價值才不願意做那些工作，環境壓力迫使年輕人除了拋棄結婚、生小孩之外，也慢慢拋棄了買房、人際關係、夢想與希望。

職場人有感世代差異3：無意義的「無mean世代」

第3個普遍職場人都有感的差異是近年來出現的流行語叫「無意義的『無mean世代』」，意為8年級生在無意義中尋找意義，以無刺激、無條理、無為休息為目標，企圖擺脫壓力且否定「什麼都不做就是懶惰」的認知，因為他們認為自己無法像上一代一樣位居高位或成為有錢人，低所得造成的低資產也讓他們放棄努力生活的觀念。

職場人有感世代差異4：出生一年後就學會滑手機

第4個普遍職場人都有感的差異是「出生一年後就學會滑手機」，看著現在的孩童幾乎不人手一支手機在滑著，從出生一年後就學會用滑鼠，慢慢演變成滑手機，愈年輕的職場人應該從小就知道，發生任何事或有任何疑問時，線上查詢幾乎都能解決！當現代人習慣了「點擊連結就能知道結果」，也會造就對任何事都想要快速反應的結果。

職場人有感世代差異5：專注力僅10秒

第5個普遍職場人都有感的差異是「專注力僅10秒」，在網路科技日新月異的世代中，各種社群媒體興起，YouTube、抖音影片、LINE通訊等，雖然隨時隨地都可以傳送訊息或看影片打發時間，但也容易影響專注力，一通訊息就打斷思緒。職場人應該也有發現就連社群媒體也有越來越簡短的趨勢，比如Instagram推出的短秒數限時動態就是其中一例子。

職場人有感世代差異6：網路人脈管理術

第6個普遍職場人都有感的差異是「網路人脈管理術」，即使不在社群媒體上發布自己的照片，8年級生也一定會擁有1-3個社群媒體，像是Instagram、YouTube、Twitter等，專用來瀏覽和按讚朋友們的日常生活照，也作為網路人際的一環。

Source：《我們，MZ新世代》

【延伸閱讀】

準時下班？不婚不生？「MZ世代8點特徵」364天超商便當只為當1天名牌族！

「MZ世代」8年級生的工作哲學：用斜槓代替升職，靠團隊合作拿學分！



本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！