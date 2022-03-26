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4個年度熱門話題！「疫苗」成為常態性關鍵字、特殊食材混搭風盛行

文／職場人

之前公布的《第三類媒體年度報告》，職場人Workworks曾整理了一篇「上班族最愛網紅Top20」，除了因為奧運期間運動醫療類型頻道逐漸變多，異國生活體驗類型的頻道廣受網友歡迎，還有沉浸式虛擬環境為社群媒體的未來趨勢等，編輯也依據去年度的社群聲量盤點4個年度熱門話題，或許能從中發現一些未來趨勢的關鍵字哦！

年度熱門話題趨勢1：全民齊心防疫 

第1個年度熱門話題為「全民齊心防疫」，去年疫情一度升溫而實施三級警戒，居家自煮、工作、學習成了常態，除了「疫苗」成為常態性出現的關鍵字之外，許多企業品牌也響應防疫出了不少力，例如：疫苗短缺台積電與永齡基金會協助政府採購疫苗、粉絲團響應巴哈姆特號召，以抽獎鼓勵下載防疫App等齊力提升防疫能量。

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年度熱門話題趨勢2：Facebook拍賣直播叫賣化

第2個年度熱門話題為「直播叫賣爆紅」，職場人有沒有發現去年Facebook有越來越多的直播活動，尤其是網紅透過直播開團購的趨勢也愈來愈盛，而且商品類型涵蓋多元，比如生活小物、生鮮食、保養品及精品都有，將線上流量與聲量轉變為帶貨力與業績，「直播」儼然已成為未來購物消費的推廣手法之一。

年度熱門話題趨勢3：網紅爭議

第3個年度熱門話題為「網紅爭議」，隨著社群媒體越來越多樣，網紅類型也逐漸多元，涵蓋專業知識技能、社會議題、冒險旅遊等，然而也有部分網紅爭議事件受到網友關注與新聞媒體報導，甚至引發形象危機。

年度熱門話題趨勢4：特殊食材混搭風

▲必勝客推出香菜皮蛋豬血糕。（圖／必勝客）

第4個年度熱門話題為「特殊食材混搭風潮」，去年度在美食上也有許多創意發想，以意想不到的口味組合引發話題，像是必勝客推出的香菜皮蛋豬血糕、香菜啤酒等，網友既嘗鮮也抗拒，反應兩極也引來熱烈討論。

由上述4個年度熱門話題趨勢來看，職場人應該有發現「疫苗」為常態性出現關鍵字，「直播」為購物消費的推廣手法，網紅也逐漸變成網友生活的一種延伸，越是貼近日常生活的文章或影片越容易引起網友的生活共鳴，若職場人需要撰寫廣告文案，也許也能參考這個方向製作素材。

Source：《第三類媒體年度報告》

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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