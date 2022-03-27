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8句職場犀利名言看真實人生：「20歲的生活方式，決定30歲的打開方式」

文／職場人

「每個人都擁有或多或少的才能，有的未被發現，有的已經自知，有的才華蓋世，有的以此為生。」曾入選《富比士》雜誌中國「30歲以下精英榜」的小令君（王令凱），是網路紅人、暢銷書作家，同時也是米有沙拉（Meal Salad）創辦人，敢闖敢拚是她給人的第一印象，即使懷才她也認為可能只是一時或一處的優勢，讀過下方8句職場犀利名言，再去做配得起自己天賦的努力吧！

職場犀利名言1：先混好職場，再談自己想要的人生 

▲8句職場犀利名言（圖／pixabay，下同）

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「先混好職場，再談自己想要的人生。」是王令凱想給職場人第1個忠告，當你的才華還撐不起你的野心的時候，千萬別好高騖遠。我們都知道在職場上少點情緒、多點行動，才能有機會完成更多的成就，若職場人連這點只需要你承擔一角的工作都做不好，就別再提什麼創造人生，「很多時候，不是廟太小，而是你太弱。」

職場犀利名言2：把興趣當工作太奢侈，自由職業也不自由

總是因為工作不有趣、不合心意就想離職？王令凱想告訴職場人「把興趣當工作太奢侈，自由職業也不自由。」面對獨立接案的Freelancer、擁有自有品牌的創業者來說，並不是職場人想像中的逃離職場桎梏，當老闆的背後須承擔的壓力是常人無法想像，自由業者也不一定比較自由，自己創業也不一定比較快樂，找工作的方向不是找興趣，而是要找出你的天賦！

職場犀利名言3：別丟人了，你的努力不值錢

「別丟人了，你的努力不值錢 。」職場人也常常抱怨自己任勞任怨卻沒有相對應的升職加薪嗎？唯品風尚集團CEO周品均也曾說過：「有能力、肯努力，還要選對產業、公司和老闆。」盲目的努力卻往錯誤的方向走只會與升職加薪背道而馳，與其埋頭苦幹不如抬頭先搞清楚公司局勢。

職場犀利名言4：明白比聰明更重要

「明白比聰明更重要。」在職場上比智商和努力更重要的其實是情商，情商成功的人可能智商並不卓絕，但往往確認令人佩服且留下深刻印象，心平氣和、不怒自威；對局面有掌控、對未來留餘地；對他人有寬容、對自己有約束。

職場犀利名言5：一個人，活不成一支隊伍

「一個人，活不成一支隊伍。」你在職場上的人際關係，將會決定你職涯的格局，對方幫你是情分要懂得感恩；不幫你是本分也別記恨，搞不清自我和他人的界線，對於社交的本質不清楚將無法將人脈握在手中，職場人永遠記得單打獨鬥只是逞強，要成為一個做事得心應手的人，背後必須要培養出一支強大的團隊，而團隊始於人際、人脈建立。

職場犀利名言6：世界那麼忙，根本沒空針對你

工作不理想就開始怨天尤人，認為是老闆不夠識才看不出你的才華；覺得同事都是雷隊友只會幫倒忙；抱怨主管故意找你麻煩？其實啊～「世界那麼忙，根本沒空針對你。」每個人在職場上都有自己的任務，做都做不完了哪還有心思故意找碴？與其抱怨、怪別人，不如虛心接收別人給的意見，再去審視自己是不是真的有改善空間。

職場犀利名言7：20歲的生活方式，決定30歲的打開方式

「20歲的生活方式，決定30歲的打開方式。」就像古語所說的「少壯不努力，老大徒傷悲」職場人初出茅廬時才20幾歲，當時的努力將決定你30歲後的際遇，你是整日渾渾噩噩，只想著把工作做完就下班呢？還是觀察趨勢精進自己的能力，出席必要場人結識人脈呢？如同被稱為美女學霸的王令凱曾說過：「所有的光芒，都需要時間才能被看見。」也許當下比別人累了些，但時過境遷總會看見那些未雨綢繆的價值。

職場犀利名言8：你以為的懷才不遇，其實只是「懷才不足」

「你以為的懷才不遇，其實只是懷才不足。」先該認清這些事實，你才會願意做更多的學習與請教，試著站在更高更遠的角度去看待整個事情的走向，試著正確認識自己所處的職業角色，並且拿出該有的職業素養，去面對每一項任務。當你把自己準備好時，即使懷才不遇，也能夠改變際遇，成為自己的伯樂。

上述8句職場犀利名言分享給大家，哪一句最打中你心呢？

Source：《你以為的懷才不遇只是懷才不足而已》

【延伸閱讀】

為別人公司賣命是傻子？《不被認同才與眾不同》5句職場語錄

《她們創業的那些鳥事》12句職場血淚金句：沒有權力加持的夢想只是白日夢

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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