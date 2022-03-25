媽媽暴怒找尪出氣！他看電視一半彈起…下秒「成功脫罪」萬人笑翻

記者柯振中／綜合報導

還好反應快，不然就換人倒楣了！一名男子日前坐在家中悠閒地陪孩子看電視，結果正在教小孩功課的妻子突然暴怒，痛罵「這道題我要講幾遍啦」，嚇得他不知如何是好，所幸後續用了一招解除危機，機智的反應也讓網友笑翻。

依據影片畫面，當時男子悠閒地翹著二郎腿，陪幼童看電視，沒想到房間內突然傳出「這道提要我講幾遍啦！一遍不會、兩遍不會、三遍還不會嗎」，嚇得他從沙發上彈了起來，擔心下一個遭殃的就是自己。

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▲▼爸爸聽見媽媽在罵小孩，嚇得立刻彈起，開始擦桌子。（圖／翻攝抖音）



男子左顧右盼，不曉得如何是好，看見了桌上的抹布，立刻站起身來，拿抹布不斷擦桌子，試圖化解這場危機。果然，滿腔怒火無處發洩的妻子走出了房間，似乎想尋找出氣的物件，但丈夫正在做家事，讓她不曉得如何開口，接著又進了房間。

男子見妻子又進門，盯著看了一下，然後把手中的抹布拋在桌上，再度開心地坐了下來，翹起二郎腿陪孩子看電視。

網友們看完男子機智的反應，忍不住留言回應，「男人的生存之道學起來阿」、「懂察言觀色的好腦公」、「連偷看幼幼台都是一種奢侈」、「爸爸夾縫中求生存」、「這肯定是位家庭幸福美滿的爸爸」、「哈哈哈～～真的需要，如果氣頭上出來，看到老公在翹腳看電視就連你一起罵了！超聰明的反應快，可見有經驗了！」

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