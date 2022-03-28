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12歲女被鄰居性侵產子！DNA出爐揭悲劇真相...淫狠竟是親父

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名12歲女童遭人性侵，原本指控自家鄰居，沒想到DNA檢驗後卻發現真兇是自己的父親。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

泰國近期傳出一起性侵事件，一名女子報案指出，自家12歲的女兒遭到51歲的鄰居性侵，甚至在2021年因此產下女嬰。由於鄰居遭到警方逮捕後一直否認犯案，因此讓女嬰進行2次DNA檢驗，結果竟然大翻轉，不僅還了鄰居的清白，而更傳出女童父親才是真正的兇手。但結果出爐後，女童與母親仍堅持鄰居才是真兇，並且質疑DNA檢驗的準確性。

根據《曼谷kbiz新聞》報導指出，整起事件發生在2021年10月29日，當時泰國莫拉限府東鑾縣一名30歲的婦人帶著12歲的女兒報警，表示女兒遭到51歲鄰居索帕（Sophon）性侵，女兒甚至因此產下一名女嬰。事後索帕遭到警方逮捕，但他卻堅稱自己沒有犯案，更主動要求警方進行DNA檢驗。

事後在2021年12月，女嬰第一次DNA檢驗結果出爐，結果竟然與索帕沒有任何關係。女童的母親不相信檢驗結果，反而訴諸大眾請求幫忙。一直到2022年1月，有民間醫師與律師組成的團隊，主動協助幫忙，但這次也要求嫌犯家人、女童親屬一同進行檢驗，結果DNA檢驗結果出爐後，意外發現女童的31歲父親DNA與女嬰相吻合。

後來警方也傳喚女童父親前來訊問，但女童父親堅持否認犯案。而女童母親也表示，丈夫是個沒有壞習慣的好男人，不可能性侵自己的女兒。但有醫生出面解釋，法醫DNA的檢驗準確率高達99.99%，法醫也有與女童母親解釋，但女童母親仍拒絕相信。

目前51歲的鄰居已經獲釋，鄰居的女兒也表示，由於傳聞父親是性侵自己的嫌犯，父親也因此丟了工作、全家也因此陷入經濟困難。他希望女童的家人能出面解釋，還自家一個清白。而目前女童的父親已經遭到警方收押，當地警方也表示，就目前的證據來看，女童的父親很難脫罪。

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