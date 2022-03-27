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橫屍15天才被尋獲！富豪剛爽賺4.6億要退休　踩破3公尺高房頂摔死

▲▼泰國富翁從家中屋頂跌落地面後死亡。（圖／翻攝自YouTube）

▲泰國富豪從家中屋頂跌落地面後死亡。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國60歲退休律師譚龍（Thamrong）最近剛把普吉島一片市值5億泰銖（約新台幣4.6億元）的土地賣掉，打算在曼谷安享晚年之際，居然在修房頂時從家中3公尺高的屋頂跌落摔死，而無妻無子的他也因為獨居的關係，屍體一直躺在家中儲藏室15天，才被工人發現。

綜合外媒報導，譚龍是泰國當地有名的富豪，在他居住的曼谷小鎮裡，他有著好幾片芒果園地，還擁有幾個用來收租餐車、停車場、店鋪等等。沒有妻兒的譚龍獨居在一個兩層樓高的住宅中，他的庭院非常大，後院還有一個被用來充當儲藏室的單層小木屋。

52歲的蒙哥兒（Mongkol La-ongkaew）是譚龍僱來種植芒果的工人。他指出，在事故發生的15天前，他按譚龍的吩咐到芒果園去務農，並將園內壞掉的水泵拿去修理；水泵修理好後，他不斷打給譚龍，卻一直聯絡不上對方，於是便直接來到譚龍家中，沒想到竟在儲藏室的除草機上發現了譚龍的屍體。

譚龍的鄰居則在約莫2週前聽到譚龍家中傳來磚瓦碎掉、重物墜落的撞擊聲，此後他們就再也沒有見到譚龍的身影。警方來到現場後發現，屋內未有打鬥的痕跡，因此初步懷疑譚龍是在修理房頂時，身體意外出現問題，導致他頭朝下從3公尺高的屋頂摔到地面，流血至死。目前警方已將屍體送至附近醫院進行屍檢，以確定其真實死因。

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