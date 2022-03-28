麥當勞「板烤雞腿堡」重磅回歸　老粉一咬卻崩潰：回不去了

▲麥當勞宣布板烤雞腿堡回歸，讓不少老粉相當期待。（圖／翻攝自麥當勞官網）

記者隋昊志／綜合報導

麥當勞日前宣布，擁有高人氣的板烤雞腿堡在暌違1456天後強勢回歸，引起不少吃過的粉絲引頸期盼，但卻有鐵粉吃完後失望地說，「童年回不去了」。對此，台灣麥當勞表示，口味上忠實復刻了粉絲們念念不忘的滋味，也歡迎粉絲們把握機會，享受經典美味。

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▲網友票選麥當勞「最渴望再吃到的漢堡」，是板烤雞腿堡。（圖／翻攝自麥當勞官網）

麥當勞板烤雞腿堡在2018年3月28日停賣，在睽違4年、相隔1456天後，本月23日經典回歸，但卻有網友在社群網站《Dcard》PO文表示，雖然自己以前很愛吃，這次看到回歸也真的很開心，但吃完後覺得，跟以前吃得不一樣。這也讓他好奇詢問網友們，是不是自己記憶中的味道混亂了，不知道是否有人一樣有同樣的感覺。

▲速食龍頭麥當勞日前宣布板烤雞腿堡回歸，但有網友認為味道跟以前的不太一樣。（圖／翻攝自Dcard）



原PO的疑問一出立刻引起不討論，不少吃過的網友紛紛認同表示，「醬變辣了！肉也比較乾的感覺」、「真的味道都不一樣」、「以前的雞腿肉比較嫩，也比較大片」、「記得以前不會辣耶，昨天吃了差點噴火然後也縮水了」、「一咬下去那個辣就不對了」、「我們的童年看來是回不去了」、「童年的雞腿堡只能留在童年」、「今天吃也覺得跟記憶中不一樣，還以為店員拿錯，怎麼變那麼小一顆」、「以前醬更多，但是比較不鹹，肉比較嫩」、「還以為是我的錯覺」、「現在的一切都跟瑞凡一樣回不去了」。

但也有持不同意見的網友說，「以前沒吃過，前幾天第一次吃，我覺得還不錯吃」、「你各位真的很難伺候欸」，也有人分享自己的吃法，「板烤雞腿堡一定要去醬加生菜」。

雖然不少網友認為，這次經典回歸的板烤雞腿堡味道與記憶中的不同，但一名自稱是「麥胞」的網友表示，自己做麥當勞已經一年多了，主管說這次板烤雞腿堡的味道跟4年前的是一樣的。

對於網友們的反饋，台灣麥當勞向《東森新媒體ETtoday》表示，這次限期推出的板烤雞腿堡是不少消費者們一直期待的，口味上忠實復刻了粉絲們念念不忘的滋味，歡迎鐵粉們把握機會，享受經典美味。