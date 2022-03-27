3月底到期！「7點數、票券」整理清單曝光　網朝聖讚：快檢查

▲麥當勞點點卡點數即將在3月底到期。（圖／翻攝麥當勞APP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

面對物價飆漲的時代，許多消費者都會靈活使用行動支付，透過消費累積紅利點數，積少成多後兌換商品或折價。然而，2021年許多點數、票券即將到期，有充滿愛心的網友整理出一系列清單，提醒民眾不要讓手上的點數歸零。

有網友在PTT以「3月底到期票券、點數提醒」為題發文表示，3月及4月有許多票券、點數都會在3月31日到期，因此他整理出7種點數及12種票券來提醒網友，「大家留意一下喔！」

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點數部分：

1.全家點數（可捐公益、或1000+59加購鮮奶、400點半價商品、100點免費換咖啡提袋）

2.麥當勞點點卡點數

3.美廉社點數

4.台新點數

5.大潤發發幣

6.悠遊付現金回饋券

7.鞋全家福點數

▲全家點數即將到期，網友推薦捐做公益。（圖／業者提供）



票券部分：

1.Open point 任務牆-原萃綠茶

2.Open point點數兌換商品（OOHA、冰戀冰淇淋 等）

3.夢時代88元現金折價券

4.康是美88元現金折價券

5.Line樂兌-喬亞滴濾無糖黑咖啡

6.Line pay money 首次連結郵局帳戶7-11即享券100元

7.蝦皮票券-署茗職茶（桂圓紅棗歐蕾）

8.全家EC取件-購物金8元

9.7-11 EC取件-購物金7元

10.MY famipay 支付滿500集章（300-100購物金）

11.家樂福「好運line著你」即享券（4/4、4/5到期）

12.蝦皮票券-喫茶小舖（提前至4/10到期）

該文PO出後立刻吸引不少網友朝聖，「感謝通知，麥當當我還真沒注意到」、「剛剛發現自己有245點月底過期lol」、「謝謝整理，推」、「台新點也可以轉hamipoint」、「今天去全家換鮮乳」、「感謝提醒，來捐全家點數」、「去年12月到期的高鐵點數換的商品券也是3月到期」、「momo書店滿額登記送的麥當勞那堤也是3月底到期」、「勝博殿的點數也是到3/31」、「KKday Point也是3/31過期」。

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