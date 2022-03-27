不是這輛！桃園中古車行搞烏龍　拖錯車差點載到花蓮

▲拖吊車烏龍拖錯車。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

「拖吊車擺烏龍竟拖錯車！」桃園市八德分局廣興派出所警員李宗儒、黃筱婷擔服勤務時，一位民眾匆忙地跑到派出所，稱委託民間拖吊業者將一輛中古車拖到花蓮，但不小心拖錯車，因無該拖吊車司機的聯繫方式，著急地向警方求助，所幸在員警積極協助下，順利幫民眾取得聯繫並找回車輛。

▲暖警積極協助迅速找回。（圖／八德警分局提供）

警方表示，一名蔡姓男子日前晚間20時許至廣興派出所報案，稱係轄區廣福路上某中古車行的員工，稍早有委託拖吊業者A將一輛中古車(A車)拖到花蓮販售，拖吊車司機B傍晚先抵達車行要來拖B車，蔡男因一時疏忽誤以為司機B是來拖A車，於是將A車交由司機B處理，等到晚間20時許，另一拖吊司機A前來表示要拖A車到花蓮時，才驚覺拖錯車，蔡姓員工趕緊核對資料，確認後證實司機B拖錯車，雖然平時與該拖車司機B有合作關係，但沒有特地留下聯繫方式，一時之間聯繫不到司機，於是著急地向警方求助。

當時擔服備勤勤務的女警黃筱婷在了解狀況後，隨即依據蔡民所提供的拖吊車B行駛路線、時間、車輛特徵等資訊積極調閱沿線路口監視器，最後在廣興路與廣福路口附近發現蔡民所描述之拖吊車B，值班警員李宗儒立即協助利用警政系統查詢比對，在多方聯繫下總算取得司機B的聯絡方式，蔡民與司機聯繫上後總算放下心中的大石頭，並稱讚警方的高效率和熱心服務的態度，以後也會多加注意。