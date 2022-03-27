高雄三信銀搶匪帶妻兒遊南投！持槍搶6萬3現金...民宿停車場被逮

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄一名曾姓男子25日穿著外送服裝，拿「槍型辣椒水」闖銀行攻擊保全後，搶走現金逃逸，經過警方持續查辦，今（27）日上午在南投某民宿停車場將他逮捕。初步了解，曾男當天持槍搶走銀行6萬3千元現金，犯後開著變造車牌的轎車帶著妻兒逃到南投，被逮時還矢口否認犯案，直到搜出犯案用車輛、手槍才改口坦承犯案。

▲▼高雄三信銀搶匪抓到了，警方衝南投民宿逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁稍早證實，該起搶案已經破案，昨天鎖定目標，昨天在南投抓到嫌犯。警察局長黃明昭補充說明，已經抓到搶橋頭三信商銀的嫌犯，在昨天就鎖定身分，他逃亡的方向是在南投的集集，因此警方昨天連夜到南投集集埋伏，今天早上10點40分在南投的民宿停車場將他逮捕，現在帶往岡山分局後續做偵查。

初步了解，該名30歲的曾姓男子當天刻意穿著外送員制服，持槍與辣椒水衝進銀行攻擊保全後，搶走6萬3千元現金，犯後開著變造車牌的轎車逃逸。警方經過持續追查鎖定嫌犯後，今早帶隊至南投某民宿逮人，起初曾男還辯稱是帶妻兒到南投旅遊，直到被搜出犯案用車輛、空氣槍後才改口坦承犯案。

至於外送員制服何來、為何犯下銀行搶案等犯案細節，目前正由岡山分局後續做偵查。

▲外送員持槍衝進銀行搶劫，還持辣椒水攻擊保全。（圖／記者許宥孺翻攝）