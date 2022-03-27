「一次飆83例會害怕？」網全搖頭　齊指1關鍵：只怕被隔離

▲多數人認為，既然已經接種疫苗，就不必太擔心。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增83例本土個案，另新增120例境外，而這也是近期來首見一天確診病例破200例。消息引起熱議，還有網友不禁好奇拋問，一口氣飆83例，大家會害怕嗎？結果底下網友指出1關鍵，風向一面倒。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「+83例會怕嗎」為題發文，提到許多人都高喊要與病毒共存，那現在一次增加83例，會感到害怕嗎？他也坦言自己其實沒有太大感覺。

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貼文曝光後，底下網友一面倒回應，「打三劑是要怕X小」、「無感啊！我打完三劑了」、「都打三劑了，不解封是...」、「怕X小？都打第三劑了」、「都打三劑疫苗了，還要怕什麼」、「打疫苗就是為了共存啊，不然打X小」、「疫苗打了怕啥」、「疫苗都打三劑了，怕啥」、「怕X小？流感都比較嚴重」、「你會怕感冒嗎」。

▲網友一面倒不擔心疫情。圖為桃園機場清消，與本文無關。（圖／記者邱顯燁攝）

還有網友提到，比起確診，他們反倒更怕被匡列隔離，「怕被匡列隔離」、「我只怕隔離」、「怕被隔離」、「完全不怕，只怕被匡到足跡」。

據悉，本土疫情多點連環爆，目前待釐清的傳播鏈也增加至9條，包含「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠和台東家庭群聚。」