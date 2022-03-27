本土飆83例「破去年6月以來新高」　胸腔醫：有打疫苗就不用擔心

▲今日暴增83例本土個案，蘇一峰表示，有打疫苗的人就不用擔心了。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情近期陸續爆發，今（27）日中央流行疫情指揮中心公布，國內新增83例本土個案，是去年6月以來，增加最多的一次，若再加上新增的120例境外，一天確診破200例。對此，北市聯醫胸腔科陽明院區胸腔科醫師蘇一峰馬上在臉書發文，直呼「現在本土隱藏傳播鏈非常多」，疫情擴散的可能性大增。

因為「本土+83」，蘇一峰一開始就貼出一個冒冷汗的表情符號，表示現在本土隱藏的傳播鏈非常多，「社區感染壓力鍋大，疫情擴散的可能性大增！」不過「#有打疫苗的人就不用擔心了。」

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中央流行疫情指揮中心今公布國內新增83例本土個案，另新增120例境外，而這也是近期來首見一天確診病例破200例。本土疫情包括基隆警察相關、桃園大潭電廠、高雄化工廠和樹林科技廠，另外還有新的傳染鏈是台東某家庭群聚。

台灣近期陸續爆發本土疫情，包括嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚等，而今日又爆出桃園大潭電廠52名移工群聚，其中包含泰國籍和台灣籍。而基隆警察相關群聚也一口氣增加19例，其中6例是警察、5例是小吃店從業人員，還有4例是顧客和顧客家屬。