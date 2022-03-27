　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／石門海岸驚見男屍躺礁岩！民眾目睹嚇傻　死者身分待查

▲石門海岸驚見男浮屍！民眾目睹嚇傻 身分落水原因待查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲石門海岸驚見男浮屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區台2線29.5公里處驚見男屍！今（27日）上午8時許，有民眾在海岸發現一具男屍，大字型仰躺在礁岩上，目擊民衆嚇得趕緊報警，轄區警方及海巡趕抵現場，經確認為男子遺體且明顯腫脹，僅著一件內褲，疑因其身上無證明文件，確切死因及身分仍有待海巡調查釐清。

【更多新聞】

基隆警再增「2小隊長」確診　4個分局全淪陷

基隆長照、醫療機構　林右昌宣布：即日起至4／1停止探病

基隆台62、62甲區間測速4／1開罰　宣導期驚見飆速148公里

專偷社區停車場纜線害設備故障　警抄竊盜集團...當街壓制逮人

北台灣基隆潮境智能海洋館5／3正式營運　4／1起開放預約

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
快訊／台東突增4確診！　本土疫情擴大
停車場「1畫面」全場譙翻！　彰化人道歉：水準只有這樣
大S兒女「離開台灣時間點」曝光！　張蘭全說了：他們會過來
快訊／東航墜機「第二個黑盒子」找到了！
龜速行駛害「雪隧大塞車」　網見車牌秒認身分
快訊／疫情擴大！　基隆再爆3確診
500人淚別「雄爺」！　眾星暴雨中哀痛送別
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

29隻擄鴿重獲自由　玩家曝「肉票」身價：3階段贖金超可怕

快訊／抓到了！辣椒水狂洗保全臉搶銀行5萬　疑犯被帶回偵訊

山客跌落深谷「眼鏡斷裂全身傷」　警消連夜攻山救援

獨／台灣極樂排行榜曝！萌妹「五星」高雄封后　留言怨很難約

罰不怕！高雄男「第9次酒駕」又被抓　這次法院判他關10個月

屏東千禧公園市集驚見假鈔　19歲男連騙2店家！再消費被抓包

超商店員又被K！火爆男嫌動作慢　丟安全帽+罵三字經下場曝

臉書帳號「藍正龍」騙很大！沒錢改車...買空賣空至少15人受害

快訊／石門海岸驚見男屍躺礁岩！民眾目睹嚇傻　死者身分待查

3男KTV唱通宵...5千酒錢喬不攏互毆！2人濺血跑向櫃檯求救

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

見對向車「開遠光」閃燈提醒　三煞攔車叫囂怒砸：以為挑釁

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

清寒少女騎單車出門遇死劫　有「閃避」仍被捲入聯結車

29隻擄鴿重獲自由　玩家曝「肉票」身價：3階段贖金超可怕

快訊／抓到了！辣椒水狂洗保全臉搶銀行5萬　疑犯被帶回偵訊

山客跌落深谷「眼鏡斷裂全身傷」　警消連夜攻山救援

獨／台灣極樂排行榜曝！萌妹「五星」高雄封后　留言怨很難約

罰不怕！高雄男「第9次酒駕」又被抓　這次法院判他關10個月

屏東千禧公園市集驚見假鈔　19歲男連騙2店家！再消費被抓包

超商店員又被K！火爆男嫌動作慢　丟安全帽+罵三字經下場曝

臉書帳號「藍正龍」騙很大！沒錢改車...買空賣空至少15人受害

快訊／石門海岸驚見男屍躺礁岩！民眾目睹嚇傻　死者身分待查

3男KTV唱通宵...5千酒錢喬不攏互毆！2人濺血跑向櫃檯求救

北極上空平流層暖變！　鄭明典揭通常在冬季：這次有點意外

29隻擄鴿重獲自由　玩家曝「肉票」身價：3階段贖金超可怕

快訊／抓到了！辣椒水狂洗保全臉搶銀行5萬　疑犯被帶回偵訊

快訊／台東+4！新增1確診急匡列11人　採檢再增3例陽

5分前誤會、5分後和好秒接吻！《社內相親》老哏迸出總裁劇黑馬

Doggo、FoFo季後賽聯手出擊　柔依開秀Foker登場...柴犬神復活三殺

陳炳辰／商辦市場三溫暖　都更崛起Ａ辦後況看俏

變身小韓星！童裝超殺價199元起　純棉、立體版型超好穿

金黃小山售完為止！鶯歌隱藏版「不一樣」水煎包　香酥外皮塞滿料

清明連假別讓孩子黏3C　奧萬大推12歲以下免費入園

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

新北5分鐘驚見2次神秘亮光　警回應了

逼48韓團女粉拍裸照　噁男最終下場曝

高雄過期米賣兒童之家！廚師崩潰離職

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

特斯拉酒駕自撞起火　路人機警急拉駕駛脫困

捲聯結輪下　腳踏車女騎士慘死

墜樓真相曝！被罵「死原住民」打同學　怕遭處分輕生

認識10天結婚！夫送車　妻歸寧跑了

國道逼車10多公里！還丟礦泉水瓶　恐怖男判刑4月

米長蟲佛跳牆過期1年還給人吃！黑心業者遭送辦

童仲彥今宜蘭入獄　詐助理費判囚3年10月

大霧鎖金門400人受困　旅客苦笑：繼續住飯店

即／石門海岸驚見男屍躺礁岩！民眾目睹嚇傻

不滿房客遲繳房租！　女房東出惡招嚇死寵物狗

更多熱門

相關新聞

快訊／再+1！樹林科技廠群聚共21確診　某科大停課10天

快訊／再+1！樹林科技廠群聚共21確診　某科大停課10天

樹林傳動元件大廠「全球傳動」群聚事件，新北市長侯友宜今（27日）上午受訪表示，今再增加1例確診，為移工的女友，目前該案共累積21個確診。此外，昨天卻診個案中有2名科大同學，目前採檢121人全部陰性，但也預防性停課10天。

北海岸國小說故事比賽　學生唱做俱佳驚豔全場

北海岸國小說故事比賽　學生唱做俱佳驚豔全場

清明掃墓萬金石恐湧人車潮　金山警啟動交管措施

清明掃墓萬金石恐湧人車潮　金山警啟動交管措施

宜蘭綠博新北物產館3/26開館

宜蘭綠博新北物產館3/26開館

新北2天22人確診！　侯友宜宣布即起實施「清明防疫措施」

新北2天22人確診！　侯友宜宣布即起實施「清明防疫措施」

關鍵字：

新北石門台2線浮屍

讀者迴響

熱門新聞

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

《寶貝四千金》李依瑾突宣布當媽

眾量級爆分手　Andy反常舉動震驚了

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

她腹痛掛急診…竟成「清醒植物人」！

邱澤當伴郎　高顏值伴郎伴娘團曝光

案22555足跡曝光　信義區百貨全遭殃

最新清明連假天氣出爐　這天「全台有雨」

展榮突喊「我們結婚了」揭女方身份

「大S女兒」21歲了　近況曝光

2週算快了！網曝蝦皮店到店下單守則

汪哭著奔回來　野生新朋友追向前

聖結石無預警清空社群、YT！網嚇壞

烏：俄10坦克9輛挖空　指揮官自殺亡

更多

最夯影音

更多
民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻
她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面