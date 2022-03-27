快訊／石門海岸驚見男屍躺礁岩！民眾目睹嚇傻　死者身分待查

▲石門海岸驚見男浮屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區台2線29.5公里處驚見男屍！今（27日）上午8時許，有民眾在海岸發現一具男屍，大字型仰躺在礁岩上，目擊民衆嚇得趕緊報警，轄區警方及海巡趕抵現場，經確認為男子遺體且明顯腫脹，僅著一件內褲，疑因其身上無證明文件，確切死因及身分仍有待海巡調查釐清。

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