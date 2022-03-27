「接體大師兄」失業中　城中城大火「失雙親小妹」：有需要我匯錢

▲「接體大師兄」表示，一位在城中城大火中失去雙親的小妹，告訴他有需要可以匯錢給他。（圖／記者洪靖宜攝）

記者林彥臣／綜合報導

接體員、暢銷作家「BigBrother大師兄」日前辭去工作，處在失業狀態中，卻突然收到一位在城中城大火中，痛失雙親的小妹傳訊息告訴他，如果有需要，可以匯錢給他，讓大師兄相當感動。甚至還有網友回應表示，「善的回力鏢」。

接體大師兄發文指出，「其實，我人生的貴人，算一算真的很多。某天我一早起來，收到這樣的訊息。我一直以為是銀行貸款林小姐，或是投資專家張老師之類的。後來想一想，這位是上次我去高雄演講時，在城中城大火失去雙親那個很乖巧的妹妹。」

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接體大師兄說，「我那時候不會安慰人，只給了她三本書。然後我常常忘東忘西，所以拖了很久才寄。」

接體大師兄還在留言中補充，「我永遠記得那時候我寄書給她問她家地址，她回答我說『我家燒了。』我真的是很白癡！」

接體大師兄又提到另外一位在竹科上班的高中同學，替另外一個同學送油飯給他，要離開時跟他說「小胖，雖然我們後來沒很熟，但是你有困難要直接跟我說，二十萬內都可以先讓你撐著，記得打給我。」

接體大師兄開玩笑說，「你竹科混到兼差放款嗎？」。同學只回他「ｘ！需要打給我啦！」

接體大師兄最後又提到城中城小妹妹，想跟這個妹妹說聲謝謝，其實叔叔過的很好，只是習慣性哭窮而已，有賺錢了記得要對自己好一點，多帶狗狗出去玩～人生精彩的事情還很多呢！

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