54年老房漏水也要住！　他苦守南機場整宅等原地都更

記者陳詩璧／專題報導

據內政部不動產資訊平台2021年第二季統計數據，全台老舊房子光是30年以上的就佔了50.44%，也就是說每2棟建築物就有1棟是老宅，更值得注意的是，相關法規也忽略「生活居住權」，很多長者房子住久了有感情。以台北市的南機場整宅來看，該區正努力推公辦都更2.0，老住戶說雖然房子太小，又常漏水又窄，但他們不想離開南機場，希望能等到都更那天。

▲南機場整宅二期住戶林炳榮提到，只要下雨屋內屋外都會漏水。（圖／記者陳詩璧攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這邊漏，那邊也漏，裝這個就是接水用的。」南機場整宅二期五樓住戶林炳榮，今年71歲，他從17歲入住到現在，已經整整54年，他跟大多數原住戶一樣，是在台北市都市開發時期，跟父母一起搬進南機場整宅，

「當時10坪大的房子塞了2大5小，一共7人，小孩們全塞在這間不到4坪的房間，男生睡上層，女生睡下層。」林炳榮說，當年他們不覺得擠，而是開心住進全台北第一座有沖水馬桶的大樓。

只不過，民國57年建造的南機場整宅，住了30年後，屋況開始走下坡，他們時不時要弄防水設備，小針美容等，只要能做到的他們都做，為得是住到可以都更的那一天。

林炳榮說，自己從念書、當兵、結婚、生子、娶媳婦到當阿公都待在南機場，父母離世後，買下隔壁8坪打通成18坪的房子，一家三口還是有點擠，「家人從小生長在南機場，離不開也沒想過要離開，原地都更是訴求。」

▲南機場整宅第三期，住戶把衣物晾走道。（圖／記者陳詩璧攝）

▲南機場整宅是全台首座有沖水馬桶設計的大樓。（圖／記者陳詩璧攝）

南機場整宅分成一、二、三期，坪數分別為8坪、10坪、12坪，總戶數達2107戶，一期是飛天旋轉梯設計，二期與三期是「回字型建築」，二期地下室還有市場。當年成立時是附近唯一一座室內市場，風光了10多年，攤商開始外移。

無論是一、二、三期，歲月都在南機場整宅留下痕跡，以二期為例，只要下雨，走廊室內都會滴水，另外，因為室內坪數小，住戶的東西都堆疊到走廊上，消防安全是隱憂。

▲南機場整宅外觀老舊破損，當時風光一時的旋轉樓梯設計，如今滿是龜裂痕跡。（圖／記者陳詩璧攝）

至於隔壁的南機場三期整宅，光是樓梯就有鋼筋外露的狀況，主委俞肇忠說，曾經想把其中一座樓梯改建成電梯，礙於現行建築法規而無法施工，「四樓有住戶身體不好，已經有2年沒走下樓梯。」；另一名二樓住戶說，「樓梯的水泥沒有去扳開，要是一扳就會垮下來。」

▲南機場整宅樓梯龜裂。（圖／記者陳詩璧攝）

俞肇忠表示，其實絕大多數的住戶都想都更，因為房子住了20、30年後開始出狀況，台北市從黃大洲擔任市長以來，每次選舉，都更議題都會被候選人拿出來當政策，等選完上任，事情卻還是沒有解決，「市府應該要端出更適合居民的牛肉，像是放寬容積率，這樣才會有效拉高同意都更的比例。」

文化大學環境設計學院長楊重信則是試圖從法規修整著手，他提到，現有的法令明文規定「容積比例」，接下來就是要按照都更條例走。楊重信坦言，這很難突破，建議市府朝專案方式進行。

不過，他認為最優先處理的，應該是更新地區全面調查，分成危險和不立即處理區，由中央下令負起監督責任，要求地方政府辦理，雙方合作下才能更快速推動，「中央跟地方把可用的公有地資源拿出來，聯合在一起，照顧的層面自然比較多，住戶配合度相對的會提高。」

▲南機場整宅很多住戶都在這裡住了大半輩子，對南機場有感情。（圖／記者陳詩璧攝）

高雄大學建築學系教授曾梓峰認為不是每個老舊宅，都只能走拆掉蓋大樓這條路，以南機場來看，一期的旋轉樓梯是當時的建築特色，要是留下來好好維護，改善內部結構和拉皮，讓居住品質變好，是把文化保存下來的方法。

一次看懂 全台「城中城」大追蹤