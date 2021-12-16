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全台「城中城」大追蹤！　過半台灣人住30年以上老宅

記者陳詩璧／專題報導

台灣近16年來最嚴重火警—城中城大火，共造成46死、43傷，高雄市府依據三大公會鑑定結果，認定城中城是危樓，12月16日原地拆除並改建公園。現階段來看，城中城危樓的問題獲得解決，但全台像「城中城」的大樓還有500棟以上，它們卡在產權等問題遲遲無法重建。《東森新媒體ETtoday》實際走訪各地知名危樓，從中壢財神大樓搬不走的人、斯文里整宅裡被房子困住的人、南機場整宅住了一輩子離不開的人，以及在台中千越大樓找生機的人和在城中城大火中活下來的人，為讀者帶來全台「城中城」住戶的現況。

▲▼高雄城中城大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄城中城大火釀成了46死、43傷。（圖／記者吳世龍攝）

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「我下樓看到鄰居變屍體，都快崩潰了！」城中城受災戶60歲的呂先生，想起火警當天讓他愣住的瞬間，是在濃煙裡一起奔向樓梯間的鄰居，3小時後成了一具具冰冷遺體。火警發生後，呂先生時不時就牽著腳踏車回來看看，也跟倖存的鄰居閒聊，鄰居說，「這段時間都睡不好，看到城中城就很難過。」

▲▼城中城住戶呂先生,高雄城中城,搬家,城中城大樓外觀。（圖／記者沈君帆攝）

▲城中城住戶呂先生牽著腳踏車回到城中城，看看家最後的樣子。（圖／記者沈君帆攝）

住戶同時也是屋主的呂先生，住在城中城大樓七樓，火警發生時，居住的樓層濃煙密佈，他跟鄰居跑到樓梯間，看到大家都選擇往上跑，呂先生覺得不對勁，於是轉頭回到房間，他用浸溼毛巾和棉被，塞住門縫，再躲到落地窗旁，等待救援。

呂先生說，「那時候如果跑出去我就完了，報導說九樓死最多人，其實九樓很多是七樓跑上去，但到了九樓就因為一氧化碳中毒，趴下去了。」

▲城中城住戶呂先生重回城中城，和鄰居聊到火警當天狀況，以及如何和志工溝通協調搬家過程。（圖／記者沈君帆攝）

▲城中城住戶呂先生重回城中城，和鄰居聊到火警當天狀況，以及如何和志工溝通協調搬家過程。（圖／記者沈君帆攝）

呂先生住在鹽埕區十多年，早已習慣這裡的一切，縱使城中城沒落，失去昔日的光彩，他六年前決定從承租變成買屋。只是沒想到，城中城的居住環境每況愈下，就連防火門都會被偷竊變賣，連帶使得這次火警發生時，濃煙沒有遭遇抵抗，迅速往樓梯擴散，奪走46條人命，這群罹難者共有45人的死因是嗆傷。

城中城大火發生後，高雄市政府第一時間安排傷者就醫，受災戶安置旅館並外包三餐一個月，每戶發放2年的「租外依親補助」共36萬，罹難者慰問金1人25萬，傷者慰問金則是1人6萬，受災戶每人6萬，罹難者慰助金規劃每人400萬。

▲▼高雄市城中城受災戶補償、千越大樓、財神大樓及六都危老建築申請及全國老舊房屋比例圓餅圖。（圖／記者陳昱璇攝）

▲高雄市城中城受災戶補償資料，包括了受災戶1人1萬元、罹難者慰助金1人400萬。（圖／陳昱璇製表）

事發約一個月，城中城便在三大公會鑑定下，確定是危樓，12月16日拆除，原址蓋公園。至於倖存者、屋主乃至於地主何去何從？高雄市政府提出「公益性跨區區段徵收」方案，並朝「都計變更及府北里環境再生工程」、「跨區區段徵收」、「興建七賢住宅」方案進行，屋主可以按重建價領補助，地主可選換同值的地或屋，租屋客未來將安排住進七賢住宅。

▲高雄鹽埕城中城大樓火警當天，消防隊員花了4個多小時把火完全撲滅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄鹽埕城中城大樓火警當天，消防隊員花了4個多小時把火完全撲滅。（圖／記者許宥孺翻攝）

事前發展到這個階段，城中城的狀況看似獲得解決，不過，全台像「城中城」至少還有500棟，無法重建的原因很多，但不外乎所有權人喬不攏、消防公安問題無法解決，政府部門則卡在法規無法強制介入。也就是說，這些大樓就像一顆顆的未爆彈，隨時有可能因為公共安全成為下個城中城。

《東森新媒體ETtoday》直擊北中南老舊建案，採訪團隊在中壢財神大樓（第一商業廣場大樓）遇見住了42年，想搬卻搬不走的謝阿姨，9坪大的套房是她唯一住處，所以不想離開。台中千越大樓因為產權過於複雜，導致都更卡關，幸運的是，藝術團隊的進駐讓千越大樓衍生新的生機，目前靠著一群藝術家堅守像廢墟的土地。

▲斯文里一、二期待整建，其中一家四口的住戶，家裡居住環境差，剩菜飯放在桌上不知道放了多久。（圖／記者陳詩璧攝）

▲斯文里一、二期待整建，其中一家四口的住戶，家裡居住環境差，剩菜飯放在桌上不知道放了多久。（圖／記者陳詩璧攝）

台北市的斯文里整宅則有被房子「困住」的住戶，一家四口靠著一份三萬多的薪水勉強過活，由於房屋產權分屬多位長輩，若是都更，他們也無力負擔換購房子的錢。面對記者採訪，他們無奈地問了一句，「都更對我們家有什麼好處？」

南機場整宅已經超過50年，目前半數都是租屋客，他們大都因為房價便宜且交通便利，所以願意住在老舊的房子裡。受訪的林先生從17歲住到現在71歲，大半人生都在南機場度過，從五個孩子擠在一間房，到結婚、生孩子、娶媳婦，18坪的空間都是他人生的記憶，就算老舊常修補，下雨還要拿水桶接水，但林先生仍沒有搬走，他等的是原地重建。

▲▼南機場整宅外觀老舊破損,磁磚剝落,水泥牆龜裂,住戶把衣物晾走道。（圖／記者陳詩璧攝）

▲南機場旋轉樓梯是當時設計的一大特色，但50年過去，牆面龜裂需要再修護。（圖／記者陳詩璧攝）

面對危老建築，都更一直是普遍認知的最佳解藥，但事實上，拆與不拆，都是外界的認知，實際住在內部的人，要的也許只是一個能遮風避雨的地方。高雄大學建築學系教授曾梓峰以城中城為例，原址的確不適合再居住，所以必需拆掉，災戶也要全部移居。

只不過，他認為「都市更新」把一棟大樓的居民搬到另一棟是很落伍的作法，應該有更進步的方法—因為每個人都應該有生活權，可以選擇居住在自己想住的地方。

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