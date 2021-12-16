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台中千越大樓搏翻身　藝術團隊把鬼樓變商機

▲▼千越大樓現況。（圖／記者陳筱惠攝）

▲千越大樓隨處可見塗鴉客創作。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳詩璧／專題報導

座落在台中火車站前的綠川千越大樓，與城中城並列全台十大鬼樓，不僅外牆失修，百貨、冰宮和商辦退場後，整棟樓就像廢墟一樣。藝術團隊「逃亡計劃」在4年前進駐，找來找來塗鴉客創作，採參觀收費制，賦予危樓新的商機。只不過，城中城事件發生後，消防局上門查核，發現大樓消防安檢不合格，已要求藝術團隊停業。

▲台中千越大樓總坪數達到768坪，經過4次人為縱火。（圖／陳昱璇製表）

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▲台中千越大樓總坪數達到768坪，經過4次人為縱火。（圖／陳昱璇製表）

千越大樓在民國65年落成，總坪數768坪，地下一樓是冰宮和駐唱餐廳，地下二樓為停車場，一到三樓是百貨商場，四樓是商辦，五樓是套房，往上走還有舞廳、KTV，頂樓也有旋轉餐廳，可眺望台中市區，但從民國95年就開始沒落。民國74年、83年、94年和106年都分別遭到人為縱火。

▲▼千越大樓都更案,外觀,內部狀況。（圖／記者陳詩璧攝）

▲千越大樓外觀殘破像廢墟。（圖／記者陳詩璧攝）

「一樓有挑高，但是現在很多都沒在用，廢棄物到處堆。」建築師戴台津帶記者進入千越大樓參觀，只見樓梯口立起告示牌，原來，這是大樓7年來，第28次消防安檢未過關，目前暫時禁止民眾入內。

▲▼千越大樓現況。（圖／記者陳筱惠攝）

▲千越大樓牆上有貼著警語，要大家注意自身安全，小心腳步。（圖／記者陳筱惠攝）

走上二樓看到的狀況更驚人，圍牆角落的水泥掉了一大塊，原本的百貨早就人去樓空，只剩下一片空地，「這裡的百貨攤位，一攤一攤這樣隔，那時候很熱鬧。」來到隔壁的餐廳，柱子上頭還有吉祥2字，當年的鴨子餐廳早就關了，只剩門口招牌和門牌，至於樓梯間的消防水線箱，也是空蕩蕩，戴台津說，早就被遊民拆去變賣。

到了五樓，則沒有下方樓層的商業氣息，因為走道上留下的春聯，看得出來當年有不少民眾在這裡置產，門的背後是一戶約15坪的套房。再往內走，牆面取而代之的是一個個塗鴉創作，這是藝術團隊—逃走計劃在民國106年進駐後，賦予千越大樓的新樣貌。

▲▼藝術團隊逃亡計劃進駐千越大樓，把不少人潮拉回來。（圖／翻攝自Facebook／逃亡計劃 Escape PLAN ``X``）

▲▼藝術團隊逃亡計劃進駐千越大樓，把不少人潮拉回來。（圖／翻攝自Facebook／逃亡計劃 Escape PLAN ``X``）

▲▼藝術團隊逃亡計劃進駐千越大樓，把不少人潮拉回來。（圖／翻攝自Facebook／逃亡計劃 Escape PLAN ``X``）

「這邊一人收2百，安全自負，還有電影也跑來這邊拍攝取景。」建築師戴台津提到藝術團隊進駐、改造後，吸引更多人來參觀，不只民眾拍照打卡，還有新人特地到旋轉餐廳拍攝婚紗照，帶動一股另類的「鬼樓商機」。

戴台津指出，目前千越大樓有135戶、超過400位所有權人，72%同意都更，仍未達八成的門檻。先前選在里長辦公室針對不表示意見者舉辦公聽會，結果出席率不到1成，這才發覺聯絡管道出問題，因為很多是百貨商場的權人，持分比例小，百貨退場後沒有租金收入，也就不表示意見，這是現階段設法突破的目標。

▲▼千越大樓都更案,外觀,內部狀況。（圖／記者陳詩璧攝）

▲千越大樓7年有28次消防安檢不合格。（圖／記者陳詩璧攝）

戴台津提到，千越大樓主結構算穩固，只是拉皮或是整修需要一大筆花費，所有權人才會在都發局的建議下，循都更拆掉重建的模式。然而，當初找來銀行評估，光是要拆掉蓋地上18樓、地下6樓的新建案，工程款就達18億，「以5000坪的面積換算，一坪約30幾萬，這對住戶和所有權人來說是一筆大數目，不是每個人都能出得起。」

清華大學科管院榮譽講座教授張金鶚指出，都市更新必需產權要均分，要顧及地上權和房屋所有人的權利，協商會花非常長的時間，三、五年之內絕對不可能，要在十年內完成更是相當困難。他坦言，要是遇到「我就是要錢」的住戶，那就永遠不可能安置好，所以住戶也需要「再教育」。

他以「開刀要做手術」為例，如果連事前的「斷層掃描」也不做，那談何整建，加上現行的住戶狀態，是要錢不要命，等於是拿生命在開玩笑。

張金鶚認為，面對危老建築，政府應該積極處理，過程中也一定要有基本的居住安全，甚至應該有短中長期的因應，「政府應該有優先次序，分短、中、長期的計劃，建立SOP，才會讓大家安心。」 

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