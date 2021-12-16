財神大樓是我家　66歲謝阿姨領津貼過活搬不離住42年的小套房

▲66歲的謝阿姨住在中壢財神大樓（中壢第一商業廣場大樓）42年。（圖／記者陳詩璧攝）



記者陳詩璧、林緯平／專題報導

擁有44年歷史的桃園中壢財神大樓（中壢第一商業廣場大樓），樓層使用方式與高雄城中城中樓近九成相似。目前，住在套房樓層的住戶剩下10多戶，其中66歲的謝阿姨已經住了42年，她從24歲的花漾年華就窩在9坪大的套房，到現在領老年津貼過活。謝阿姨最近剛開完刀，必須倚靠志工來幫忙盥洗，因爲年紀大，也無處可搬，謝阿姨說，她想都更。

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「要搬去哪？沒地方去啦！」謝阿姨一邊講，一邊向採訪團隊「介紹」中壢財神大樓的模樣，「那時候還叫第一商業廣場大樓，樓下有中餐廳，很漂亮的」。只不過，歲月不止帶走謝阿姨的青春，原本口中的漂亮房子，也因為屋況老舊，磁磚剝落，逃生梯扶手腐蝕，失去昔日的光彩。

▲謝阿姨開刀後走路不好使力，一手扶牆壁、一手拄拐杖前進。（圖／記者陳詩璧攝）

謝阿姨說，當時6到11樓規劃成套房和中餐廳，能在這裡置產是很多人的夢想。講到這裡，拄著拐杖的她，因為維持同一個姿勢太久，所以調整了一下身體，之後就從22歲講到66歲，看著中壢站前的狀況，繁盛時期，舞廳、百貨，人潮絡繹不絕，之後變成都市發展重心移轉、房屋老化等問題，尤其先生十多年前過世，9坪大的套房就成為她唯一的家，搬不走了。

▲中壢財神大樓套房住戶不到20戶。（圖／記者陳詩璧攝）

作為原始住戶，謝阿姨的原本的鄰居已經所剩無幾，新搬進來的住客大都是外籍移工或是低收入戶。財神大樓民國68年開幕，佔地336坪，當初設計是地下一、二樓為小吃部，地下三樓為停車場，一到三樓是百貨商場，四、五樓為電影院，六樓西餐廳，七到十樓是套房，頂樓為旋轉餐廳和遊樂場。現階段房屋所有權人達250人，套房住戶約十多戶，過去經歷過至少3次火警。

▲桃園中壢第一商業廣場大樓，外界稱為財神大樓，目前套房住戶剩不到20戶。（圖／陳昱璇製表）

採訪當天，財神董事長張仙麟也帶著記者走進四樓跟五樓的財神戲院，這裡原本能容納五百、七百人，現階段全拆了，只剩放映室和階梯式的座位區，讓這裡還維持著戲院的樣貌。

▲中壢財神董事長張仙麟帶我們到原本的財神戲院。（圖／記者陳詩璧攝）

張仙麟說，「當年老夫子上映時，很多人在樓下排隊，繞了大樓一圈。」他邊講，邊拿出首度曝光的中壢第一商業廣場大樓簡介，裡面有當年落成時的外觀，也有樓層介紹、平面圖和百貨商場的照片—這是桃園中壢當時最繁華的大樓。

「這邊就是軌道區，很浪漫，前面是玻璃帷幕，我們就坐在這邊慢慢轉一圈，中壢整個街景都看得到，那時週邊都還沒有大樓。」張仙麟站在頂樓旋轉餐廳的位置，看往向市區，言語之間，透露諸多感慨，幾十年來，看著財神大樓自平地而起，也看著它走向廢墟般的狀態。

▲財神董事長張仙麟望著天，盼有都更成功那天。（圖／記者陳詩璧攝）

張仙麟認為，大樓現階段最需要面對的是公安問題，像是東破一塊、西破一塊的玻璃帷幕、大樓結構、甚至上鎖的樓層通道，擋不住遊民進來寄居。讓外界更有記憶的，或許是這裡曾經發生過四次火警，甚至有民眾闖進大樓從頂樓跳下輕生，導致財神變鬼樓。

張仙麟坦言，自己想過各種方式「救」大樓，像是拉皮，詢問過費用高達八千萬，大多數住戶和債權人不願負擔這筆費用，後來才會想到跟中壢火車站以及作為機捷連結道的方式，以原地都更整建的方式說服債權人簽同意書，目前已過了第一階段，接下來將成立都更委員會，持續向都更之路邁進。

▲中壢財神大樓玻璃帷幕已殘破不堪。（圖／記者陳詩璧攝）

「這是制度性支持不足、公部門漠視和內政部失職」，高雄大學建築學系教授曾梓峰表示，台灣應該就法規和制度面做調整，老房子也有繼續使用下去的方式，國外百年建築的運作是給予補助，十年一次整建，就能從所得稅減免的方式，有感的去實行，台灣要做是可行的，但是卻忽略了這一塊。

他表示，在台灣走向高齡化社會時，我們該做的是「高齡友善跟在宅安養」，1985年歐盟就有在倡議，給高齡長者一做更好的環境，包括「環境無障礙、社會無障礙、心理無障礙」等，友善對待住在老宅的人，他們要住得心安，必需提升現有的居住環境。

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