超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻



▲行車紀錄器拍下小白車生死一瞬間的過程，引起網友討論。（圖／翻攝「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

一輛行經苗栗泰安苗62-2線的車輛，遭到後方車輛急超速硬切、一路狂駛衝向逆向叉路，路口揚起滾滾沙塵，之後才發現逆向車道內還有來車，等到揚塵落下後才見到硬切逆向的「兇手」慢吞吞地倒車，令人捏了一把冷汗。

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前貼出一段影片，一輛行駛在苗62-2的車輛遭到後方急加速超車，它一路狂奔，消失在前方紅綠燈三岔路口，但驚悚的是，直到行車紀錄器畫面到了該處，才發現是單向分流岔路，「急駛硬超小白」衝去的位置根本是逆向，護欄外就是高山斷崖。

路口沙塵滾滾，加上逆光所以視線不良，幾乎看不見小白的身影，當行車記錄器畫面到該路口才發現逆向道有車駛出，與「急駛硬超小白」衝過去的時間幾乎重疊，生死一瞬可想而知，推測被逆向的駕駛應該也「閃過人生跑馬燈」。

網友對影片產生廣大迴響，KUSO「急駛硬超小白」可能「屎在滾」、「差一點變填海」、「趕著上山頭，還是趕出山」、「送豆腐是開86，祂這樣開法是46」、「泰安山路也在飆... 規岡欸」、「衝啊，萬一看到路中間有落石就精彩了」、「一陣黃土飛揚，我以為他衝到橋下去了咧...」。

▲▼小白車一路狂衝幾乎看不見影子，直到路口駛出車輛才發現根本逆向，生死一瞬的小白車才慢慢倒車出來。

警方則表示，「急駛硬超小白」除了違規超車，還急速衝向逆向車道，所幸當時逆向車晚了1秒駛出，不然出大事。只是這段影片因畫面模糊，無法辨別車牌，即使確認違反道路交通管理處罰條例，卻無法製單開罰。

警方也解釋，當地落石頻繁，連設置報閃燈都經常被砸爛，監視器更是短命，因此設置有難度，但提醒駕駛人，除了落石頻繁，一旁不是山壁就是河谷，請務必保持良好交通行駛習慣以免釀成重大事故。

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