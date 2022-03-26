　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻

▲超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲行車紀錄器拍下小白車生死一瞬間的過程，引起網友討論。（圖／翻攝「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

一輛行經苗栗泰安苗62-2線的車輛，遭到後方車輛急超速硬切、一路狂駛衝向逆向叉路，路口揚起滾滾沙塵，之後才發現逆向車道內還有來車，等到揚塵落下後才見到硬切逆向的「兇手」慢吞吞地倒車，令人捏了一把冷汗。

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前貼出一段影片，一輛行駛在苗62-2的車輛遭到後方急加速超車，它一路狂奔，消失在前方紅綠燈三岔路口，但驚悚的是，直到行車紀錄器畫面到了該處，才發現是單向分流岔路，「急駛硬超小白」衝去的位置根本是逆向，護欄外就是高山斷崖。

路口沙塵滾滾，加上逆光所以視線不良，幾乎看不見小白的身影，當行車記錄器畫面到該路口才發現逆向道有車駛出，與「急駛硬超小白」衝過去的時間幾乎重疊，生死一瞬可想而知，推測被逆向的駕駛應該也「閃過人生跑馬燈」。

網友對影片產生廣大迴響，KUSO「急駛硬超小白」可能「屎在滾」、「差一點變填海」、「趕著上山頭，還是趕出山」、「送豆腐是開86，祂這樣開法是46」、「泰安山路也在飆... 規岡欸」、「衝啊，萬一看到路中間有落石就精彩了」、「一陣黃土飛揚，我以為他衝到橋下去了咧...」。

▲超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼小白車一路狂衝幾乎看不見影子，直到路口駛出車輛才發現根本逆向，生死一瞬的小白車才慢慢倒車出來。

▲超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方則表示，「急駛硬超小白」除了違規超車，還急速衝向逆向車道，所幸當時逆向車晚了1秒駛出，不然出大事。只是這段影片因畫面模糊，無法辨別車牌，即使確認違反道路交通管理處罰條例，卻無法製單開罰。

警方也解釋，當地落石頻繁，連設置報閃燈都經常被砸爛，監視器更是短命，因此設置有難度，但提醒駕駛人，除了落石頻繁，一旁不是山壁就是河谷，請務必保持良好交通行駛習慣以免釀成重大事故。

►男打高爾夫開球歪了　命中愛妻太陽穴...血流如注緊急送醫

►國道詭異車禍！拖板車遭撞「掛貨車開1公里」　女乘客也不治釀2死

►國3連環撞死者「不聽女友勸」　返車拿手機…下秒慘遭2車撞飛亡

►賓士爸寶到案還在醉　坦承撞死婦人太害怕：一把火把車燒了

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
在台7年韓妞不解「在地人麵線吃法」：大家說我很怪
郵局帳戶超難用「是金融孤兒」！釣出行員苦曝真相
飼主帶貓游泳「大力丟進泳池」　牠想上岸慘被推下水
展榮突公開「我們結婚了」！　女方身份揭曉網暴動
他高空跳傘遭撞腦震盪！「死亡急墜」驚悚影片曝光
吃麥當勞薯條驚見「logo顛倒」！麥胞笑曝真相
雨越晚越猛！一圖秒懂「跳水式降溫」　雨彈炸全台3天
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東卑南機車自撞電線桿　零件噴飛...騎士頭部重傷送醫不治

找到了！台南鹽水溪橋半夜冒白煙引恐慌　無聊男子燒電線被捕

超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻

台中虐嬰案說明會　業者側門開溜家長怒擋車...要市府公布真相

《華燈初上》亨利翻版！女女戀變調　她IG限動怒轟5字慘了

「好想跟妳色色」男誘10歲蘿莉拍裸照　被逮急喊：只有自己看

待業男沒錢買菸偷愛心捐款箱　還沒跑出巷口秒被警緝捕

關西牛欄河空地連燒9天　可燃廢棄物難撲滅！怪手開挖助降溫

不顧老婆懷孕臨盆夫外遇爽約　人妻怒提告...小三人財兩失

管委開會變吵架　男「肉身衝撞手肘攻擊」挨告性騷擾

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

肖戰「床咚凝視楊紫」：妳怎樣都可愛♥　見她受委屈..霸氣嗆「對我女友客氣些」

台東卑南機車自撞電線桿　零件噴飛...騎士頭部重傷送醫不治

找到了！台南鹽水溪橋半夜冒白煙引恐慌　無聊男子燒電線被捕

超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻

台中虐嬰案說明會　業者側門開溜家長怒擋車...要市府公布真相

《華燈初上》亨利翻版！女女戀變調　她IG限動怒轟5字慘了

「好想跟妳色色」男誘10歲蘿莉拍裸照　被逮急喊：只有自己看

待業男沒錢買菸偷愛心捐款箱　還沒跑出巷口秒被警緝捕

關西牛欄河空地連燒9天　可燃廢棄物難撲滅！怪手開挖助降溫

不顧老婆懷孕臨盆夫外遇爽約　人妻怒提告...小三人財兩失

管委開會變吵架　男「肉身衝撞手肘攻擊」挨告性騷擾

台南最亮和最安全的參選人合體　加深選民印象

私開職缺給民眾黨人士？北捷澄清：經公開招募

毛巾別用「超過這天數」　專家警告：像馬桶擦身體！

1000戶預售屋「只裝儲熱式熱水器」　他聽傻了！過來人戰翻

不用忌口沒關係！這些小點心天然無負擔，滿足孩子口慾

告示寫下「小心惡犬、惡狗小心」　本尊暴牙睡翻肚笑噴他：很兇猛

散播假消息要關15年！普丁簽署新法案　禁止蓄意公佈政府海外行動

金門隱藏新玩法！穿旗袍逛老街、吃溫體酒糟牛火鍋　晚上夜訪藍眼淚

俄羅斯戰略變了！英國防部：將不顧平民死傷「動用重型火力」

澎恰恰重提光碟案！　盧靚發聲「為什麼又炒」：我才要腦充血吧

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

西門町日曬房「針孔偷拍」10女裸養肌　色員工下場出爐

認識10天結婚！夫送車　妻歸寧跑了

女學生遭拖暗巷性侵！嫌：像我前女友

墜樓真相曝！被罵「死原住民」打同學　怕遭處分輕生

國道逼車10多公里！還丟礦泉水瓶　恐怖男判刑4月

不滿房客遲繳房租！　女房東出惡招嚇死寵物狗

捲聯結輪下　腳踏車女騎士慘死

外送員遭酒駕撞噴8m　手腕粉碎性骨折

童仲彥今宜蘭入獄　詐助理費判囚3年10月

新莊棒球打擊場濺血！前任揮刀「怒砍現任男」

老師遭恐龍家長嗆「林右昌要叫我阿伯」　市府回應了

酒駕男撞死買菜婦被收押　家屬悲戚：酒駕零容忍呢

更多熱門

相關新聞

超速挨罰質疑「-57公里」罰單　警：正面背面都超速

超速挨罰質疑「-57公里」罰單　警：正面背面都超速

一名男騎士日前行經彰化縣彰化市74甲線時，該路段限速40公里，但男騎士時速57公里，遭警方開罰，但男騎士懷疑是一旁休旅車超速，於是上網申訴，申訴後監理站改寄發有十字準星照片給男騎士，並標註超速「-57公里」，他又質疑速度是負為何開罰，將罰單、照片貼網討拍，但被警方狠打臉，指出「+」、「-」是警方持雷射槍取締時的方向，也就是說，不論正面背面男騎士都超速。

時速53超速1公里挨罰　網友熱議

時速53超速1公里挨罰　網友熱議

宏佳騰發表Croxera M智慧後照鏡

宏佳騰發表Croxera M智慧後照鏡

飆車很危險他問如何檢舉國道超速

飆車很危險他問如何檢舉國道超速

重機呼嘯而過　他比「侮辱手勢」不起訴

重機呼嘯而過　他比「侮辱手勢」不起訴

關鍵字：

超車山路逆性超速

讀者迴響

熱門新聞

星巴克買一送一　身分證對中即享

斷開福原愛「江宏傑宣布人生喜訊」！時間點就在下月

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

妻轉性沉迷拍床上片！他驚見1女12男秘密檔案超綠

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

打龜號車手「24歲高顏值女兒」正面曝！IG被起底

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

不是停電！麥當勞、小7今晚關燈1小時

他喊「40年房貸只要還20年！」　內行認了

獨家／遭爆卸任《全明星4》藍隊領隊！　錢薇娟親揭未來動向

歐米茄聯名Swatch開賣引發推擠！

獨／鄭伊健台劇開拍陣仗曝光

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面