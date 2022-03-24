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超速挨罰質疑「-57公里」造假　警：正面背面都超速啦

▲男子超速遭罰上網疑警造假，官方打臉「正面背面都超速！」。（圖／翻攝爆料公社、警方提供）

▲男子超速遭罰上網疑警造假，官方打臉「正面背面都超速！」（圖／警方提供）

記者游瓊華／彰化報導

一名男騎士日前行經彰化縣彰化市74甲線時，該路段限速40公里，但男騎士時速57公里，遭警方開罰，但男騎士懷疑是一旁休旅車超速，於是上網申訴，申訴後監理站改寄發有十字準星照片給男騎士，並標註超速「-57公里」，他又質疑速度是負為何開罰，將罰單、照片貼網討拍，但被警方狠打臉，指出「+」、「-」是警方持雷射槍取締時的方向，也就是說，不論正面背面男騎士都超速。

▲男子超速遭罰上網疑警造假，官方打臉「正面背面都超速！」。（圖／翻攝爆料公社、警方提供）

▲男子超速遭罰上網疑警造假。（圖／翻攝爆料公社）

男騎士貼網表示，一張罰單竟先後收到三個版本的相片，且十字標位置都不同，還提出四點疑問：第一、為何原始罰單上照片無十字標？第二、為何監理站照片有十字標，且兩張的+位置不同？第三、為何有兩張不同角度的照片但檔名相同？第四、為什麼超速負-57公里也要罰？但貼文一出不僅討拍不成，反被網友酸「繳就對了，不要再凹了！」、「鑽牛角尖！」

▲男子超速遭罰上網疑警造假，官方打臉「正面背面都超速！」。（圖／翻攝爆料公社、警方提供）

▲警方打臉男騎士「不論正負值都不會改變超速事實！」（圖／警方提供）

彰化縣警局交通隊指出，後端電腦可以選擇是否取消十字準星，當取締目標明確時，不會附有十字準星，故原始罰單上照片無準星，但因男子申訴有疑慮，所以補寄照片上附有十字準星，而取締時會有拍照及錄影，機車移動時十字準星跟著移動，「十字準星位置不同，是因為選圖張數不同所致」。

至於男騎士質疑的（負）-57公里則與持雷射槍取締方向有關，「機車騎士面對取締者而來，數據為（正）+值，當機車超過雷射槍時員警轉向，機車背對著員警，數值即為（負）-值，不管正負都不會影響男子違規事實，而該名男子車速為57公里已違規超速行駛，依規定開罰1200元到2400元罰鍰。

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