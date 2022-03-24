快訊／高雄某高中學生確診　全校2450師生初步採檢結果曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄24日暴增13例，其中1人為高雄某高中學生（案22462），高市府緊急針對該所學校全校師生2450人全面採檢並停課3天，初步都沒有再新增確診個案。市府針對該確診學生的同班同學與老師須居隔10天，其餘師生則進行3天自主健康管理，下周一到校時還要進行全校PCR採檢。

▲高雄某高中採檢狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

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高雄市長陳其邁在記者會時表示，該高中目前初步採檢結果2413人都是陰性，809人還檢驗中，初步沒有陽性個案，預計傍晚全校師生採檢結果就會出爐。依據該確診學生目前觀察來看，屬於感染初期，最新消息是該生前後兩班共118名師生，採檢結果也都是陰性。

一名40多歲女性就醫時發現確診，經匡列採檢後，發現造成職場10同事採檢呈現陽性，該職場累計11人確診，另有2人為職場群聚事件的家人，同住家人中其中一人為高雄某高中學生（案22462）。高雄市府也緊急對該高中進行3天停課，針對同班同學與老師須居隔10天，其餘同校同學及教職員工則需進行3天自主健康管理。

▲0324高雄防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



高雄市府表示，由於該高中除確診學生的同班同學與任課老師外，全校師生皆須進行3天在家自主健康管理，因此也提醒師生需每天量體溫，停課3天切勿趴趴走或出入公共場所，而校園內也將進行大範圍的全面性環境清消。

▲高雄某高中傳確診者。（圖／記者吳奕靖翻攝）