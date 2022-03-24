快訊／高雄化工廠群聚案13人確診　緊急匡列250人採檢結果曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（24）日新增13例確診個案，這起新群聚案發生在高雄某化工廠職場，分別有11名員工與2名家人染疫。目前衛生局定調為職場群聚案，針對職場、職場第二圈家人、社區第三圈接觸者共匡列250人，初步採檢都是陰性。

▲高雄某化工廠採檢狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲高雄市長陳其邁（圖／翻攝臉書）

高雄市長陳其邁召開防疫記者會時表示，23日有民眾因症就醫，經診所快篩陽性後送醫PCR採檢確診，市府並即刻擴大匡列，進行疫調、採檢。

目前出現群聚的高雄某化工廠職場共有11位陽性個案，個案皆屬於工廠同一場域工作範圍，包含作業員、品管員等，其餘2位為職場接觸者同住家人。其中1位為高中生，該名學生校園密切接觸者包含同班同學、老師共42位，經採檢結果，全數PCR陰性。

▲3/24案22394確診關聯。（圖／指揮中心提供）

而根據疫調顯示，60多歲的化工廠領班，案22456為這起群聚中最早發病者，發病日為3月17日，3月19日曾就醫，包括太太、兒子也都確診。目前將他鎖定為指標個案，將透過溯源疫調進一步釐清感染源。

陳其邁表示，高雄最後一次確診個案迄今已超過14天潛伏期，確切感染源目前仍在釐清中。有關學生染疫狀況，該所學校目前正進行全校採檢，明起採預防性停課，28日到校上課時，將再進行PCR採檢。此外，他強調，施打疫苗對重症及死亡有很高保護力，呼籲市民提高警覺、加速接種疫苗。

衛生局指出，確診個案多數打過三劑疫苗，顯示病毒在疫苗保護力下仍有突破性感染，提醒民眾應提高警覺。

衛生局說明該所學校處置作為，同班同學、任課老師匡列為密切接觸者需居家隔離10天，居家環境未符合1人1戶者會安排入住中央集中檢疫所；其餘同校同學及教職員工3/25-3/27停課三天自主健康管理，3/28到校上課時進行PCR採檢。

此外，學生及其家長每日應詳實紀錄健康狀況，自主健康管理期間仍有感染風險，不得到校、避免出入公共場所、外出全程配戴醫療用口罩，如出現發燒、流鼻水、咳嗽等身體不適狀況，請撥打衛生局防疫專線07-7230250，並依指示至指定醫院就醫，禁止搭乘大眾交通運輸工具前往。

▲案22394職場調查與防疫作為。（圖／指揮中心提供）

▲高雄3/24針對確診者足跡相關地點進行清消。（圖／記者賴文萱翻攝）