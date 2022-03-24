　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／高雄職場群聚「一口氣暴增13例」！　海量足跡曝光

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

▲潘炤穎公布確診者足跡。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄疫情今(24日)出現變化，一口氣暴增13例。其中指標個案22394為一名40多歲的女性，3月17日時因有症狀前往醫院求診，醫師警覺性高，快篩後轉檢PCR確診。市府獲悉後立即展開疫調匡列，發現其職場56人中有10人陽性確診、另還有2名同住家人也染疫，其中一人是16歲的高中生，感染範圍相當廣。衛生局簡任技正潘炤穎今也公布確診者足跡，提醒民眾注意。

潘炤穎指出，整起傳播鏈第一位發現的22394是指標個案，感謝臨床醫師警覺性相當高，衛生所第一時間匡列其家人、職場對象共56位，截至目前為止確認職場中有10人陽性確診，經查確診者幾乎都在同一作業範圍，集中在工廠二樓場域的開放空間，該空間裡共有7部化學機台，包括作業員、品管員等，其中也有部分作業員會在3樓的共同休息室吃飯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘炤穎表示，目前統計，共有11人是職場接觸確診、2人是接觸者同住家人，共計13人染疫，值得注意的是，確診的同住家人中，還有一人為16歲的高中生，其校園接觸者已緊急匡列採檢，幸初步結果均為陰性。

目前尚未掌握這起傳播鏈的明確感染源，後續將會回溯指標個案過去的接觸風險、相關風險行為、足跡停留點等，進一步釐清所有線索，一一抽絲剝繭找出感染源。

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄足跡0324。（圖／翻攝臉書）

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
搖不停！學者示警：「這區域」恐有8以上強震
快訊／台南又停電！　1930戶突沒電可用
快訊／高雄某高中全校停課3天　同學+老師居隔10天
米砂批「亂射AV女優」卻不起訴　檢察官怒了
LIVE／高雄暴增13確診　最新足跡曝光
快訊／高雄13本土　Ct值曝光
台灣首例戰爭人球！　烏代理孕母產女流落波蘭
快訊／高雄激增13本土　海量足跡出爐！
快訊／高雄某高中生確診！　全班42人緊急採檢出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

龜山島撐不住「北爪崩塌」！連日大雨+花蓮狂震　現場畫面曝光

0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

高雄某高中學生確診！全校停課3天　同班同學+老師居隔10天

網驚喊「停電元凶抓到了！」　1照被推爆：抽到生死籤

叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

快訊／高雄激增13確診！其中11人打過3劑疫苗　Ct值曝光

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

龜山島撐不住「北爪崩塌」！連日大雨+花蓮狂震　現場畫面曝光

0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

高雄某高中學生確診！全校停課3天　同班同學+老師居隔10天

網驚喊「停電元凶抓到了！」　1照被推爆：抽到生死籤

叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

快訊／高雄激增13確診！其中11人打過3劑疫苗　Ct值曝光

推特傳口愛照「是豔遇嗎？」　無聊男想看入珠是什麼下場慘了

皮包骨狗住垃圾桶「當成自己家」　受驚秒躲進裡頭惹志工心疼

詹長權／即期疫苗銷毀太可惜！　還有這五種用途

龜山島撐不住「北爪崩塌」！連日大雨+花蓮狂震　現場畫面曝光

李善植／錄音蒐證犯法嗎

義務役期最長1年　政院：若有調整「實施前1年就要核定」

0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

與人吵架遷怒天竺鼠　嫌牠不乖3度砸地活活摔死...要罰20萬

復甦有望！企業正向看前景　五成八企業有意願加薪

《咒術迴戰》票房第一稱「台灣各國」陸網氣炸！台網友力挺曬票根

生活熱門新聞

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

和平院區淪陷！　內科主任恐成防疫破口

學者示警恐有規模8↑強震　氣象局前主任說話了

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

快訊／台南2生有足跡重疊！永信國小、後甲國中停課

網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

更多熱門

相關新聞

323強震釀155校受損　苗栗頭烏國小災損最慘

323強震釀155校受損　苗栗頭烏國小災損最慘

花東外海23日凌晨發生芮氏規模6.6的強震，讓不少民眾從睡夢中驚醒，而部分地區也傳出災情，花蓮玉里鎮玉興橋28根頂力樑因此側翻、斷裂，教育部也公布各級學校受災情形，全台共有155校傳出災情，其中又以苗栗縣頭屋國小受損最為嚴重，災損金額達1300萬元。

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

投幣4次「鵝娃娃卡洞口」！富老闆徒手拉出慘了

投幣4次「鵝娃娃卡洞口」！富老闆徒手拉出慘了

白喬茵遭酸不查證：陳其邁帶隊去發誓

白喬茵遭酸不查證：陳其邁帶隊去發誓

「停電害往生」掀戰！　白喬茵「假新聞說」遭打臉

「停電害往生」掀戰！　白喬茵「假新聞說」遭打臉

關鍵字：

高雄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面