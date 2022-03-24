快訊／高雄職場群聚「一口氣暴增13例」！　海量足跡曝光

▲潘炤穎公布確診者足跡。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄疫情今(24日)出現變化，一口氣暴增13例。其中指標個案22394為一名40多歲的女性，3月17日時因有症狀前往醫院求診，醫師警覺性高，快篩後轉檢PCR確診。市府獲悉後立即展開疫調匡列，發現其職場56人中有10人陽性確診、另還有2名同住家人也染疫，其中一人是16歲的高中生，感染範圍相當廣。衛生局簡任技正潘炤穎今也公布確診者足跡，提醒民眾注意。

潘炤穎指出，整起傳播鏈第一位發現的22394是指標個案，感謝臨床醫師警覺性相當高，衛生所第一時間匡列其家人、職場對象共56位，截至目前為止確認職場中有10人陽性確診，經查確診者幾乎都在同一作業範圍，集中在工廠二樓場域的開放空間，該空間裡共有7部化學機台，包括作業員、品管員等，其中也有部分作業員會在3樓的共同休息室吃飯。

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潘炤穎表示，目前統計，共有11人是職場接觸確診、2人是接觸者同住家人，共計13人染疫，值得注意的是，確診的同住家人中，還有一人為16歲的高中生，其校園接觸者已緊急匡列採檢，幸初步結果均為陰性。

目前尚未掌握這起傳播鏈的明確感染源，後續將會回溯指標個案過去的接觸風險、相關風險行為、足跡停留點等，進一步釐清所有線索，一一抽絲剝繭找出感染源。