全國首創！北醫大3D列印器官填補大體「撫慰家屬」

▲北醫大首創3D列印器官填補大體，圖為3D列印的心臟器官。（圖／北醫大提供）

記者許敏溶／台北報導

受到傳統觀念影響，台灣民眾器官捐贈率遠低於西方各國，為提高家屬器捐意願，台北醫學大學與衛福部今天（26日）舉辦第一場創新體驗工作坊，透過醫療3D列印器官，填補器捐者的臟器，讓器捐者及家屬們可以保留完整的大體，心靈也能進一步得到撫慰。

台灣民眾器官捐贈率遠低於西方各國，根據器官捐贈移植登錄中心統計，截至今年2月底為止，等待接受器官移植病人超過萬人，實際接受器官組織移植人數尚未達到170人，比例低於2%，歷年年度結算統計下來，也僅有近10%的病患成功等到器官移植而重獲新生，仍有許多器官衰竭患者仍苦苦等待，希望爭得一個活下去機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙和醫院器官勸募小組負責人神經外科醫師陸惠宗表示，目前國人需求最高的器官為「腎臟」，平均每年約有8千名患者有腎臟移植的需求，但真正能等到並接受器官移植者每年僅200多例，多數患者只能持續依賴洗腎等下去，除了對健保財務是個沈重負擔，也大大影響病患生活品質。

▼北醫大首創3D列印器官填補大體，圖為3D列印的腎臟。（圖／北醫大提供）

為了提升器官捐贈意願，台北醫學大學創新創業教育中心與衛生福利部雙和醫院首度合作，今天舉辦第一場創新體驗工作坊，透過醫療3D列印器官，填補器捐者臟器，讓器捐者及家屬們可以保留完整的大體。

陸惠宗指出，器捐者取出器官後，大體縫合時會因體內空腔而凹陷變形影響外觀，透過3D列印技術可以擬真還原器官型態，再填入大體縫補，讓器捐者的外觀不受影響，近期雙和醫院就為一名腦死患者的母親完成心願，在患者完成器捐縫合大體時，將寫著感謝與祝福的3D列印器官同時填入，讓這名心碎的母親得到撫慰，而勸募團隊也希望未來能運用科技填補器捐者遺憾，並緩和家屬疑慮及擔心，進而提高民眾器捐意願。

北醫大創新創業教育中心主任蕭宇成表示，3D列印能快速的客製化印製原型，在創客、新創圈與工程界已是常用工具，但3D列印器官也面臨一些挑戰，包括要透過器捐者身型做出相近比例器官，另外還得考量不影響大體後續的火化流程，因此列印材料選用了與人體器官同為有機物的玉米粉。