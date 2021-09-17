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罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年等待奇蹟

▲▼罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年等待奇蹟。（圖／翻攝自臉書／吳孝維）

▲劉媽媽和兒子開心合影，如今氣切只能躺在病床上，無法發出聲音。（圖／翻攝自臉書／吳孝維）

記者柯沛辰／綜合報導

台北32歲劉姓媽媽2019年罹患淋巴癌，歷經2次化療、異體幹細胞移植，卻遲遲等不到一個健康的肺移植。如今日子一天天過去，劉媽媽氣切不能說話，近期緊急裝上葉克膜續命。年幼的兒子想念媽媽的聲音，只能透過影片想念，讓丈夫看了於心不忍，喊話跪求一個合適的肺，「請救我太太一命」。

一家三口在醫院生活的日子長達3年，成為孩子的日常，因為劉媽媽罹癌住進台大醫院加護病房，不料異體幹細胞移植，竟遇上肺部排斥，今年1月氣切至今，正在等待一個健康的O型肺，但過了9個月，遲遲等不到好消息。如今9月13日情況緊急，她裝上葉克膜續命，讓丈夫和孩子更加擔憂。

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▲▼罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年等待奇蹟。（圖／翻攝自臉書／吳孝維）

▲孩子耍寶逗媽媽開心，讓劉媽媽露出欣慰笑容。（圖／翻攝自臉書／吳孝維）

吳先生在臉書寫道，妻子歷經一、二期化療，本以為透過弟弟異體幹細胞移植就能康復，沒想到2020年底發現肺部出現嚴重排斥，整個肺部細支氣管阻塞，功能受損嚴重，緊急住進台大醫院加護病房，接連插管、氣切，沒有藥物可治療，唯有換肺才能活命，「時間緊迫，拜託大家分享出去，或許能讓有緣人看到，救她一命！」

丈夫吳先生接受媒體訪問時指出，他看著妻子熬過一關又一關，既心疼又無力，畢竟要等到一個合適的肺很看運氣，如今兒子已經9個月沒聽過媽媽的聲音，只能透過螢幕裡的影片、照片，回憶3人出遊的點點滴滴，「因為媽媽不能講話，偶爾我就是找那個媽媽跟他講話或互動的一些影片，讓他看媽媽...」

▲▼罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年等待奇蹟。（圖／翻攝自臉書／吳孝維）

▲一家三口回憶昔日幸福模樣，現在正等待有緣人伸出援手。（圖／翻攝自臉書／吳孝維）

對此，器官移植登錄中心表示，肺臟移植得依靠腦死患者捐贈，但這些病患通常住在加護病房，肺部非常容易感染，所以真的要等到移植機會很不簡單。

吳先生受訪時說，肺臟是主要器官，無法直接活體捐贈，需要大家生前就主動同意「器官捐贈」，如今妻子苦等不到健康的肺，除了希望各界幫忙分享出去，看能不能遇到有緣人，也希望大家支持器官捐贈風氣，畢竟兒子才剛上小學一年級，還在等媽媽回家。

▼先生在臉書喊話，由於時間緊迫，希望大家分享出去，救救他的太太。（圖／翻攝自臉書／吳孝維）

▲▼罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年等待奇蹟。（圖／翻攝自臉書／吳孝維）

 

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