北醫大辦英靈追思紀念會　感念大體老師無私奉獻

▲北醫大今天舉行解剖教學英靈追思紀念會，感念大體老師無私奉獻自己軀體。（圖／北醫大提供）

記者許敏溶／台北報導

人稱梁奶奶的陳怡君，生前是名專業的裁縫師，其夫婿梁燦輝是台北醫學大學104學年度的大體老師，受到夫婿影響也成為大體老師，梁奶奶曾說，醫生如同擔任裁縫師一樣，需要實際操刀練習，在正式上場時才不會出錯，能捐出自己作為教材覺得意義非凡，「這一趟人生沒有白來」。

台北醫學大學今天（22日）舉行解剖教學英靈追思紀念會，感念梁奶奶等9名大體老師無私奉獻自己的軀體，作為醫學教學之用，受到疫情影響，北醫大已連續兩個學年度停辦實體追思會，期間仍然透過光碟，將校長與醫、牙學院院長、系主任及學生的感恩心得錄製傳達，北醫大師生們對於今年能恢復實體追思會，當面向大體老師的親友們表達感謝，更覺意義非凡。

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▲北醫大今天舉行解剖教學英靈追思紀念會，感念大體老師無私奉獻自己軀體。（圖／北醫大提供）

北醫大表示，9名大體老師當中，董衡堯經歷過戰爭，見過死生無數，為人處世樂觀知足，當年謹記大哥叮囑，努力學習學術、識字，在軍中擔任要職，更獲得中勤勳章的肯定，體貼豁達的人生態度，是家中晚輩的重要依靠。

另一大體老師柏長青，一生喜歡閱讀，擁有好文筆，曾經出版書籍，在看過父親因為開刀後有所感觸寫下的文章「生命的可貴」之後 ，柏長青深受觸動，更決定捐贈大體貢獻社會。

今天的追思會場內，除了大體老師的家屬及親友們的緬懷追思，還有北醫大師生們獻上的敬意及感謝，北醫大指出，師生們用心記錄大體老師生平，聆聽親友對他們的回憶，從中了解大體老師及親友們對學生們的期許與勉勵，每一名大體老師的背景各異，但都是希望對醫學領域有所貢獻，面對諸位大體老師及家屬的無私付出，北醫大的學生們承諾不負老師及家屬們期望，以認真專業的態度學習。